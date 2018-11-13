Demirören Medya: Güvensizleşme süreciyle başlayan okuyucu ve seyirci kaçışı hızla önlenmeli

Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, “Beleş okuyucu, beleş seyirci' stratejisiyle medya sektörünün "darağacına doğru yürüdüğünü" kaydetti. Soysal, "Medyaya karşı ciddi bir güvensizleşme süreciyle başlayan okuyucu ve seyirci kaçışı hızla önlenmeli" diyerek "Aksi halde, uçurumların kıyılarında yürüyerek yol almaya çalışan bir medyaya dönüşeceğiz" tespitini yaptı.

Soysal, Milliyet'te yayımlanan "Uçurumların kıyılarında" başlıklı yazısında "Geleneksel medya kuruluşları pahalı içeriğin üretimi için büyük bütçelere imza atarken, ekonomik riskler alırken, 'kes kopyala ve yapıştır' anlayışıyla gazetecilik yapmaya çalışan sosyal medyanın korsanlarına ve internet medyasına 'dur' diyen yok" ifadesini kullandı.

"Büyük boşluklar var" diyen Soysal, "Sanatçıların telif hakları yasalarla koruma altına alınırken, yazılı ve görsel medya kurumları ve emekçilerinin hakları konusunda aynı durum geçerli değil" dedi.

"Beleş okuyucu, beleş seyirci stratejisiyle..."

Medyanın ekonomik kazanç göstergelerinin her geçen gün eksiye doğru gittiğini açıklayan Soysal “Beleş okuyucu, beleş seyirci” stratejisiyle sektör darağacına doğru yürüyor" diye yazdı.

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