Demirören Medya Grubu'ndan Milliyet açıklaması

Demirören Medya Grubu, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "31 Mart 2019'un ardından hatta belki daha da önce Milliyet de kapatılacak" iddialarına karşılık açıklama yaptı. Açıklamada, "Demirören Medya Grubu çatısı altında yayın hayatına dün olduğu gibi, bugün ve yarın da geleneklerine bağlı olarak sadece bir internet sitesi olarak değil, yazılı basın olarak da devam edecektir" denildi.

Demirören Medya Grubu Başkanı ve Milliyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Küçük'ün iddiasına yönelik olarak açıklama yaptı.

Soysal’ın açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün Türkiye Gazetesi’nde yer alan, Milliyet Gazetesi'nin kapanarak, yayın hayatına dijital ortamda devam edeceğine yönelik asılsız, gerçek dışı iddia ve ithamları bir kez daha şaşkınlık içerisinde okudum.

Daha önce de belirttiğim gibi Milliyet Gazetesi 68 yıllık geçmişi ile daima Türk basınının en önemli yayın kuruluşlarından biri olmuştur. Demirören Medya Grubu çatısı altında yayın hayatına dün olduğu gibi, bugün ve yarın da geleneklerine bağlı olarak sadece bir internet sitesi olarak değil, yazılı basın olarak da devam edecektir. Gazetemiz hakkında sürekli olarak çıkarılan asılsız haberlere istinaden son kez belirtmek isterim ki, Milliyet’in geleceğine yönelik farklı bir tasarrufumuz söz konusu değildir ve olmayacaktır.

Gazetemizin marka değerini kamuoyu ve okuyucu nezdindeki itibarını zedelemek üzere yapılan bu asılsız açıklamaları şiddetle kınamakla birlikte, okurlarımıza olan saygımız ve bu hususta onlarla aramızdaki sadakat akdine bağlılığımız sebebiyle konuyla ilgili olarak tüm hukuki ve yasal açıdan gerekli işlemlerin yapılacağını belirtmek isterim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."