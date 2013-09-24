Yıldırım Demirören: Hemen Terim ile masaya oturacağız

Galatasaray Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile sarı-kırmızılı camia ile yolları ayrılan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in yeni adresinin milli takım olması bekleniyor... Hatta konuyla ilgili TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray'ın Terim ile ilgili resmi açıklamayı yapmasının ardından harekete geçeceklerini söyledi.

2011-2012 sezonunun başında Galatasaray'ın başına geçen ve sarı-kırmızılı takımı 2 sezon üst üste şampiyon yaparak şampiyonlar ligi'nde çeyrek final oynatan Fatih Terim'in yolu, 2013-2014 sezonunda 6. haftaya girilirken Galatasaray'dan ayrıldı.



Birkaç hafta önce A Milli Takım ile 4 maçlığına anlaşan ve bu akşam da Galatasaray ile yolları ayrılan Terim'in artık tek adresi Milli Takım...

Sarı-kırmızılı camia ile yolların ayrılması nedeniyle Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı uzun soluklu teklifi kabul edeceği iddia edildi.

'Demirören açıklama olmadan adım atmayacağız'



Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile yollarını ayıran teknik direktör Fatih Terim ile masaya oturuyor.

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Galatasaray'ın resmi açıklamasını beklemeden TFF olarak hiçbir şekilde adım atmayacağız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile yollarını ayıran teknik direktör sarı kırmızılı kulüpten gelecek resmi açıklamanın ardından Fatih Terim ile masaya oturuyor. Galatasaray Yönetim Kurulu, Fatih Terim ile sözleşmesini uzatmayıp yollarını ayırması üzerine Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Zaten 3+1 yıllık kontrat için kendisinden söz almıştık. Hemen masaya oturup, ayrıntıları konuşacağız" dedi.