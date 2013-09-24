T24 LogoT24 Logo
Spor

Yıldırım Demirören: Hemen Terim ile masaya oturacağız

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 'Zaten 3+1 yıllık kontrat için Terim'den söz almıştık. Hemen masaya oturup, ayrıntıları konuşacağız' dedi

24 Eylül 2013 23:22

 

Galatasaray Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile sarı-kırmızılı camia ile yolları ayrılan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in yeni adresinin milli takım olması bekleniyor... Hatta konuyla ilgili TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray'ın Terim ile ilgili resmi açıklamayı yapmasının ardından harekete geçeceklerini söyledi.

2011-2012 sezonunun başında Galatasaray'ın başına geçen ve sarı-kırmızılı takımı 2 sezon üst üste şampiyon yaparak şampiyonlar ligi'nde çeyrek final oynatan Fatih Terim'in yolu, 2013-2014 sezonunda 6. haftaya girilirken Galatasaray'dan ayrıldı.


Birkaç hafta önce A Milli Takım ile 4 maçlığına anlaşan ve bu akşam da Galatasaray ile yolları ayrılan Terim'in artık tek adresi Milli Takım...

Sarı-kırmızılı camia ile yolların ayrılması nedeniyle Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı uzun soluklu teklifi kabul edeceği iddia edildi.

 

'Demirören açıklama olmadan adım atmayacağız'
 

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile yollarını ayıran teknik direktör Fatih Terim ile masaya oturuyor.

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Galatasaray'ın resmi açıklamasını beklemeden TFF olarak hiçbir şekilde adım atmayacağız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile yollarını ayıran teknik direktör sarı kırmızılı kulüpten gelecek resmi açıklamanın ardından Fatih Terim ile masaya oturuyor. Galatasaray Yönetim Kurulu, Fatih Terim ile sözleşmesini uzatmayıp yollarını ayırması üzerine Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Zaten 3+1 yıllık kontrat için kendisinden söz almıştık. Hemen masaya oturup, ayrıntıları konuşacağız" dedi.

ETİKETLER

demriörenfatih terim

İlgili Haberler

Galatasaray'da Fatih Terim hakkında bugün karar verilmesi bekleniyor

Beşiktaş galibiyetiyle ligde bir nebze de olsa rahatlayan Galatasaray'da bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında Fatih Terim'in kulüpteki geleceği hakkında karar alınması bekleniyor

Galatasaray, Fatih Terim ile yollarını ayırdı

Galatasaray Yönetim Kurulu'nun 2,5 saatlik toplantısının ardından Fatih Terim ile yolların ayırıldığı açıklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24