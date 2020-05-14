Demirören Haber Ajansı: Olimpos halkından koruma amaçlı plana tam destek

Demirören Haber Ajansı, birinci derece SİT alanından üçüncü derece SİT alanına çevrilen Olimpos'la ilgili abonelerine geçtiği "Olimpos halkından koruma amaçlı plana tam destek" başlıklı haberde Olimpos'la ilgili hazırlanan "Koruma Amaçlı İmar Planı'na" bölgede yaşayanların ve pansiyon işletmecilerinin 'tam' destek verdiği ifadelerini kullandı.

Olimpos'ta bulunan pansiyon işletmecilerinin açıklamalarına yer veren Demirören Haber Ajansı, planın imar planı olmadığını, koruma planı olduğu görüşlerine yer verdi.

İşte DHA'da yer alan haberde, bazı işletmecilerin açıklamaları...

"Bu plana sahip çıkmalıyız"

Pansiyon işletmecisi Saadet Özdemir: Buraya gelmemizin sebebi de kızımız. Bizim çocuklar kendilerine bir pansiyon aldı. Olimpos bizim için çok önemli. Son 5- 6 yıldan beri Olimpos'un her şeyi değişmeye başladı. Nasıl bir değişim oldu? Kitleler buraya çok geliyor.



Kocaman kocaman otobüsler içinde 50- 60 kişi inenler var. Buralardan geçiyorlar ören tarafına gidiyorlar. Bunun, kitlelerin buraya gelmesinin azalmasını değil, bilinçli bir şekilde gelinmesi buradaki tüm güzellikler, yeşillikler halkla birlikte korunmalıdır. Gerçekten bu plana sahip çıkmalıyız.



Beni tanıyan insanlar 'Sen nasıl olur da böyle bir şey söyleyebiliyorsun Saadet' diyebilirler. Çünkü ben bu planı biliyorum. Bu planı biliyorum ve inanıyorum. Beni ilgilendirmiyor. Beni tek ilgilendiren şey bu nasıl bir şey olacakmış. Burayı korumak istiyorsak yapacağımız tek şey budur" diye konuştu.

"Sosyal medyada yansıtıldığı gibi değil"

İşletme sahibi Bayram Karataş: 15 yıllık turizmciyim. Çok profesyonel turizmci değilim. Emekli memurum. Emekliliğimde bu işi yapmaya başladım. Plan hakkında söylenebilecek çok şey var. Sadece sosyal medyada yansıtıldığı kadar değil.



Öncelikle şunu belirtmek isterim. Birinci dereceden üçüncü dereceye çıkarılmış (arkeolojik) bir alan yoktur. Bu yanlış bilgidir. Birinci derece arkeolojik sit alanı bu planla daha da artırılmıştır. İkinci dereceden üçüncü dereceye çıkarılan alanda da zaten Kültür Müdürlüğü ve ilgili alanlar, hepsi her türlü çalışmayı yaptı. Burada doğaya zarar verecek herhangi bir şey görülmedi.



Sadece doğada değil, tarihi bir kalıntı da yok. Olsa zaten bunu Kültür Müdürlüğü tespit edecekti. Şunu söyleyebilirim. Bunu bir proje olarak görüyorum. Bu projeyle bizim yolumuz yapılacak. Altyapı gelecek. Buranın kanalizasyonu yapılacak. Bunlar daha evvel burada olmayan şeyler. Bu hizmetlerin buraya gelmesiyle Olimpos bir şey kaybetmeyecek. Çok şey kazanacaktır" dedi.

Olimpos ile ilgili bu kadar kişinin bu kadar paylaşım yapmasını bir yerde memnuniyetle karşıladım. Niye? Çünkü biz Olimpos'u seviyoruz. Önemli olan başkalarının da sevmesi. Demek ki Olimpos'u sevenler de varmış. Bunu böyle düşünüyoruz. Ama daha gerçekçi olsalar daha iyi olurdu. Gerçeği görerek paylaşımda bulunsalardı" diye konuştu.

"Bu imar planı değil, Olimpos'u kurtarma planı"

Pansiyon işletmecisi Halil Karataş: Yaklaşık 25- 30 senedir burada pansiyon işletmeciliği yapıyorum. Olimpos'ta koruma amaçlı imar planı sanırım sosyal medyada yanlış anlaşıldı. Ya da yanlış bilgi lanse edildi.



Bu imar planı değil, Olimpos'u kurtarma projesidir. Ben bu koruma planına imar planı demek istemiyorum. Bu bir projedir. Bu sosyal bir projedir. Bu plan dahilinde saydıklarımın tamamı koruma altına alınıyor. Olimpos'un turizmi, tarihi, müşterisi de koruma altına alınıyor. Müşterilere de daha temiz daha hijyen daha doğal daha kaliteli hizmet sunulacak. Bu plan hakkında teknik konuşma istemiyorum. Çünkü son noktayı Turizm Bakanımız koydu. Turizm Bakanımız gerekli teknik açıklamaları yaptı.



Bakanlık yetkililerini Olimpos'a gönderip inceleteceğini söyledi. Turizm Bakanımızın 'Olympos'u bozdurtmam' sözü bizim de sözümüzdür. Biz de Olimpos'un köylüleri olarak Olimpos'un pansiyon işletmecileri olarak, bu bizim de sözümüzdür. Biz de söz veriyoruz. Olimpos'u kimseye bozdurtmayız.

"Koruma amaçlı imar planı"

Pansiyon işletmecisi Bayram Karataş: Bölgedeki başka bir pansiyon işletmecisi Bayram Karataş da, "Olimpos'ta yapılan koruma amaçlı imar planının bizim için olumlu olduğunu düşünüyorum. Bütün arkadaşlara da faydalı olacağını düşünüyorum.



Çünkü doğayı koruma adına burası zaten ahşaptı, betonarme yoktu. Koruma amaçlı olduğu için yine ahşap üzerine yapılacak. Betonarme kesinlikle yoktur. Ben çok olumlu olduğunu düşünüyorum.