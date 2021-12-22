Demirören'den Cumhuriyet'e 'Ziraat Bankası' davası

Demirören Medya, geçtiğimiz yıllarda medya, şans oyunları ve enerji gibi sektörlerdeki alımlarını finanse edebilmek için Ziraat Bankası’ndan çektiği kredileri haberleştiren gazetecilere dava açtı.

Yıldırım Demirören’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding’e ait şirket ilk olarak, 28 Ekim’de Cumhuriyet’te Hazal Ocak’ın imzasıyla ve “En şanslı golfçü... Ziraat Bankası, kredi karşılığı aldığı araziyi yine Demirören'e kiraladı” başlığıyla yayınlanan haber için Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

"Onur kırıcı sözler içeriyor"

Haberde, Demirören’in Ziraat Bankası’ndan çektiği 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon TL’lik kredinin ödenmemesi nedeniyle bankanın holdingin İstanbul Göktürk’teki golf sahasını ipotek ettirdiği ancak bu arazinin banka tarafından eski sahibine beş yıl süreli olarak 15 milyon liraya kiraladığı bilgisi vardı.

Ayrıca haberde ipotekten kısa bir süre sonra (4 Eylül 2018) arazilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açıldığı, böylelikle de alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 konut yapılabileceği yazılmıştı.

Bianet'ten Hikmet Adal'ın aktardığına göre konuyu mahkemeye taşıyan Demirören Medya, haberin onur kırıcı sözler içerdiğini, haber sınırını ve amacını aştığını iddia etti. Ticari itibarının zedelendiğini öne sürdü.

3 kuruş tazminat talebi

Bunun için de Cumhuriyet Vakfı imtiyaz sahibi Alev Coşkun’dan ve Hazal Ocak’tan 3 kuruş tazminat istedi.

Şirket ayrıca, Hazal Ocak’ın haberini “Bir kıyak daha... Demirören'den parasını alamayan Ziraat Bankası bakın ne yaptı” başlığıyla alıntılayan Oda TV’den (Soner Yalçın) ve “Ziraat Bankası skandalında yeni boyut! Kredi karşılığı alınan arazi yine Demirören’e kiralandı” başlığıyla alıntılayan Medya Radar’dan da (Denizhan Erkoç) şikayetçi olarak aynı tazminatı istedi.

Dava dilekçesinde ‘yerli ve milli sermaye’ vurgusu yapan Demirören Medya, yaptığı yatırımları sıraladı ancak Ziraat Bankası’ndan ne kadar kredi çektiği ve bu kredilerin ne kadarını geri ödediği bilgisine yer vermedi.

İkinci dava ‘Sayıştay’ raporuna

Hazal Ocak, Demirören’in tazminat davası açtığı haberden yaklaşık iki hafta sonra bu kez de Sayıştay’ın Ziraat Bankası raporunu kaleme aldı. Gazete 14 Kasım’da “Demirören belgeleri Sayıştay’dan” manşetiyle çıktı.

Demirören’in Ziraat Bankası’ndan çektiği krediye karşılık ipotek edilen ve tekrar Demirören’e kiralanan golf sahaları da rapordaydı. Hatta raporda “İstanbul Kurumsal Şubesinin Müşterisi Bir Firmaya Kullandırılan Kredilerin Geri Dönüşünün Sağlanamaması” adlı bir bölüm de vardı.

Ocak konuyla ilgili “Ziraat Bankası ile Demirören Holding arasındaki kredi skandalı Sayıştay Başkanlığı’nın Ziraat Bankası 2020 yılı taslak denetim raporuna girdi” diye yazdı.

Küçükkaya kendi köşesinden eleştirdi

Bu haberden bir gün sonra gazetenin yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, Ocak’ın haberini ve Demirören’in açtığı tazminat davasını “‘Kaynak’ mı demiştiniz?..” başlığıyla kendi köşesine taşıdı. Küçükkaya, Demirören’in kendilerine açtığı davayı köşesinde şu sözlerle eleştirdi:

“Sen kamu bankasından yaklaşık 1 milyar dolarlık kredi çek, geri ödeme... İpotek ettirdiğin araziyi bankadan kirala ve ayda 250 bin TL öde!..

Cumhuriyet’e ‘3 kuruşluk dava açan’, ‘kaynağını açıkla’ diyen Demirören Şirketler Grubu dava dilekçesinde bir de ‘itibar’dan bahsetmez mi!..

Ödeyin milyar dolarlık krediyi, alın itibarınızı!..”

Sayıştay raporlarını açıklamak suç

Demirören Medya, bu haber ve yazı üzerine Alev Coşkun ve Hazal Ocak’ı yine dava etti. Dava dilekçesinde de yine haber sınırının ve amacının aşıldığını iddia etti. Ancak ilk davadan farklı olarak bu kez ticari sırlarının çarpıtıldığını savundu.

Başka şirketleri örnek gösteren Demirören’in avukatları dava dilekçesinde “Müvekkil şirketin finans kuruluşları ile kredi ilişkisi içinde olması son derece normaldir” dedi.

Sayıştay raporlarının sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulduğunu da iddia eden Demirören avukatları, raporda yer alan bilgilerin kamuoyuna açıklanmasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

İlk dilekçede olduğu gibi bu dilekçede de 3 kuruş tazminat isteyen Demirören’in başvurusunu Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesi kabul etti. Mahkeme iki başvurunun birleştirilmesine karar verdi.

Hazal Ocak ve diğer gazetecilerin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

"Gerçeklerin üstü örtülemiyormuş"

Davayla ilgili konuşan Hazal Ocak konuyu çok uzun zamandan beri takip ettiğini söyledi ve çarpıtılmak istenen davaya rağmen “Demek ki neymiş? Gerçeklerin üstü örtülemiyormuş” dedi. Ocak şöyle konuştu:

“Ziraat Bankası ve Demirören Holding arasındaki tartışmalı kredi ilişkisini ve kredi karşılığı bölge sakinlerinin kullandığı golf sahalarının ipotek ettirilmesini ilk 2018 yılında gündeme getirmiştim. O günden bugüne süreci takip ediyorum. Bölge sakinlerinin kullandığı spor alanının ipotek ettirilmesinin ardından nasıl dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açıldığını ve yargı kararları doğrultusunda imarın iptal edildiğini yazdım.

Kredinin ödenmediğini ve bunun karşılığında ipotekli bu golf sahası arazilerinin Ziraat Bankası’na geçtiğini ortaya çıkardım. Sürecin sonunda da bu arazilerin tekrar Demirören’e kiralandığını yazdım.

Demirören Holding gerçekleri yazdığım için hakkımda 3 kuruşluk dava açtı. Ancak gelinen noktada tüm süreç Sayıştay Başkanlığı’nın denetim raporuna yansıdı. Demek ki neymiş? Gerçeklerin üstü örtülemiyormuş.”