Demirkazık'ta üzerine çığ düşen iki dağcıdan biri kurtarıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaptıkları sırada üzlerine çığ düşen iki dağcıdan biri çığ altında kaldı. Kendi imkanıyla kar kütlesinin altından kurtulan Hilal İşcan, telefonla ekiplerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye hava destekli kurtarma operasyonu başlatıldı. İşcan, ekiplerce sabah saatlerinde kurtarıldı.

Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştiren, Hilal İşcan ile Mustafa Kemal Karakoç, saat 16:00 sıralarında inişe geçtiklerinde üzerlerine çığ düştü. İşcan kat kütlesinin altında kendi imkanıyla kurtulurken, erkek arkadaşına ise ulaşamadı. Telefonla 112 Acil'i arayan İşcan'ın yardım talebi üzerine bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Mümtaz Çankaya Dağevi'nden oluşturulan kriz merkezinde toplanan ekipler, İşcan ile çığ altında kalan arkadaşını kurtarmak için yola çıktı. Adana'dan bölgeye havalanan askeri helikopter de arama çalışmalarına hava desteği sağladı.

Çığ altında kalan dağcının kimliği belli oldu

Demirkazık Dağı’nda çığ altında kalan dağcının kimliği belirlendi. Kayıp dağcının Mustafa Kemal Karakoç olduğu öğrenildi.

Karakoç ve Hilal İşcan’ı kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

800 metre kaldı

AKUT Niğde İl Temsilcisi Nedim Urcan, Demirkazık Dağı Eznevit mevkiinde tırmanış sırasında düşen dağcılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Urcan, kazazedeleri kurtarmaya giden personelle konuştuğunu belirterek “Kazazedelerden bir tanesinin ışığını gördüğünü ve ışığa 800 metre kadar yaklaştığını söyledi. AFAD’dan ve UMKE’den 4 personel çok hızlı bir şekilde bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Helikopter onlara destek olmak için o bölgeye ulaşmaya çalışıyor.” dedi.

AKUT Niğde İl Temsilcisi Urcan, şunları kaydetti:

“Saat 16.00’da ihbar geldi. AFAD ve AKUT’a ait personel belli bir yüksekliğe kadar bırakılabildi. Eznevit Yayla’ya kadar daha sonrasında helikopter ulaşamamış, personelimiz şuan yürüyüş halinde. Kazazedelere yarım saat ya da bir saat içerisinde ulaşabilirler. Ulaştıktan sonra olayın şekline göre kazazedelerin durumuna göre tekrar bir planlama yapıp hareket edecekler. 112’yi arayan arkadaşımızın sağlık durumu galiba iyi. Çünkü kendisi herhangi bir rahatsızlığı olduğunu bildirmemiş ancak tırmanış arkadaşının kar üzerinde kayarak ya da çığla birlikte -tam olarak anlaşılmış bir şey yok- bu konuda akıp gittiğini söylemiş. Ve kendisinin ona ulaşamadığını söylemiş, daha sonra kendisiyle irtibat kurulamadı. Bir tanesinin sağlık durumu iyi ama diğer arkadaş hakkında net bilgiye sahip değiliz.”