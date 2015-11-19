Demiri parmaklarıyla işleyen bir sanatçı: Seywan Seidyan

Diyarbakır’ın eski bir taş evini atölyeye çeviren İranlı Kürt ressam Seywan Seidyan, demir hurdalardan yaptığı eserleri sergide görücüye çıkardı.

“İnsanın söyleyecek bir şeyi olmalı. Yoksa olmaz. Her şeyden çok resmi sevmeyince insan ressam olamaz. Hem sonra mesleğin inceliklerini bilmek de yeterli değildir. Duygu ve coşku da gerek…”

Dünyaca ünlü Fransız ressam Edouard Manet, bu sözlerle anlatmış ressamları...

İran Mahabadlı Kürt ressam Seywan Seidyan da küçük yaşlarda başlamış resim çizmeye. Henüz 10 yaşındayken ressam olan ağabeyi ilk eğitmeni olmuş. Sonra portreler, hayvan figürleri, çocuk resimleri… Süleymaniye Üniversitesi’ne kayıt yaptırmadan 18 yaşına tam 11 sergi sığdırmış bu koca yürek. Resim bölümünü bitirdikten sonra devrik lider Saddam Hüseyin rejiminin gerçekleştirdiği Enfal Katliamı’nı, Erbil’de 10.5 metre yüksekliğinde yaptığı heykelle sembolize etmiş.

Eserleri bunlarla sınırlı değil Seywan Seidyan’ın... Kara kalem ve sentetik boyadan tuale, oradan heykeltıraşlığa uzanan sanat yaşamı az gelmiş İranlı ressama. Seywan Seidyan önce şiir yazmaya başlamış, ardından çocuk hikâyelerini kitaplaştırmış. Seywan Seidyan’ın bir kısa filmi de beyaz perdeye uyarlanmış.

Hurdalar artık sanat eseri





İran’ın derin ve zengin kültürü onu daha da geliştirmiş bu alanda. İranlı ünlü ressamlar Hadi Ziyadini, Ahmed Xaliliferd, Ferdin Sadık Eyyubi, Mehemed Rüstemzade ve Xanibal Erxas’ın öğrencisi olan Seywan Seidyan, Mahabad, Sülaymaniye ve Erbil’de yaşadıktan sonra Diyarbakır’a yerleşmiş. Diyarbakır’ın tarihi bir evin yıkıntıları arasında sanatına sanat katıyor. Bulduğu her atıktan bir sanat eseri yaratıyor. Evin avlusu adeta büyük bir sanat galerisi gibi. Hurdacılardan kilogramı 1 TL’ye satın aldığı demir, alüminyum, bakır nesneleri kimi zaman bir insana, kimi zaman bir hayvana dönüştürüyor.

Dağkapı'ya heykel yapmak istiyorum





Hikayesinin devamını Seywan Seidyan’dan dinleyelim:

“Kürtlerin dramı, kültürü genelde feyz aldığım konular. Ayrıca hayvan figürleri de ilgi alanımın içinde. Geleceğe dair 40 projem var. Ancak 100 milyon dolar bütçeli. Şimdilik küçük bütçeli projelerle devam ediyorum. Bir süre sonra Diyarbakır’dan ayrılacağım. Ancak gitmeden önce Kantar veya Dağkapı meydanına bir heykel yapmak istiyorum. Kadın özgürlüğünü sembolize eden bir heykel. İsmi de 'Jina Azad' olsun istiyorum.”

Diyarbakır'da sergi açtı

Seywan Seidyan, Diyarbakır’ın Yenişehir semtinde sergi açtı. Yoğun ilgi gören sergi 30 Kasım’a kadar açık kalacak. Seidyan, sergiden sonra Mardin’in merkezi bir yerine 4.5 metre uzunluğunda bir heykel yapacağını söyledi.