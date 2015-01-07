Demirel, Erdoğan'ın sürpriz ziyaretini 'tek kelime'yle nasıl özetledi?

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, kardeşi Hacı Ali Demirel'in vefatı nedeniyle kendisini ziyaret gelmesine ilişkin olarak, "Erdoğan'la güncel konuları konuştuk, huzuru konuştuk; edindiğim izlenim tek kelimeyle iyi niyet" dedi.
Demirel'in Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin görüşlerini "Tek kelimeyle Güniz Sokak-31" başlığıyla Sabah'taki köşesine taşıyan (7 Ocak 2015) Yavuz Donat'ın yazısı şöyle:
Tek kelimeyle Güniz Sokak-31
Salı... Saat 14.00...
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sorduk:
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yediğiniz (ev yapımı kurabiye, kek, su böreği), içtiğiniz (çay) sizin olsun... Neler konuştunuz? Demirel "Tek kelimelik" yanıt verdi:
- Güncel.
- Örneğin neler?.. Güncel o kadar çok şey var ki.
- Huzuru konuştuk...
Ülkenin iyiliğini konuştuk...
Aradığımız şey de bu değil mi?
- Ya günlük siyaset...
Partiler... Meclis... Olup bitenler.
- Hayır... Parti siyasetine hiç girmedik.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan edindiğiniz izlenim...
Tek kelimeyle... Nedir?
- İyi niyet.