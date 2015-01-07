Demirel, Erdoğan'ın sürpriz ziyaretini 'tek kelime'yle nasıl özetledi?

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, kardeşi Hacı Ali Demirel'in vefatı nedeniyle kendisini ziyaret gelmesine ilişkin olarak, "Erdoğan'la güncel konuları konuştuk, huzuru konuştuk; edindiğim izlenim tek kelimeyle iyi niyet" dedi.

Demirel'in Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin görüşlerini "Tek kelimeyle Güniz Sokak-31" başlığıyla Sabah'taki köşesine taşıyan (7 Ocak 2015) Yavuz Donat'ın yazısı şöyle:

Tek kelimeyle Güniz Sokak-31

Salı... Saat 14.00...

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sorduk:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yediğiniz (ev yapımı kurabiye, kek, su böreği), içtiğiniz (çay) sizin olsun... Neler konuştunuz? Demirel "Tek kelimelik" yanıt verdi:

- Güncel.

- Örneğin neler?.. Güncel o kadar çok şey var ki.

- Huzuru konuştuk...

Ülkenin iyiliğini konuştuk...

Aradığımız şey de bu değil mi?

- Ya günlük siyaset...

Partiler... Meclis... Olup bitenler.

- Hayır... Parti siyasetine hiç girmedik.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan edindiğiniz izlenim...

Tek kelimeyle... Nedir?

- İyi niyet.