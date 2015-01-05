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Erdoğan'dan Demirel'e sürpriz ziyaret

Demirel, bir süre Güven Hastanesi’nde rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmüştü

05 Ocak 2015 16:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kardeşi Hacı Ali Demirel'in vefatı nedeniyle 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güniz Sokak'taki evine giderek, Demirel'e başsağlığı diledi. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren ziyarette, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da bulundu.
      
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kardeşi Hacı Ali Demirel, 18 Aralık 2014'te ileri yaşa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

 

'Türkiye'yi zaafa düşürenler iktidar sarhoşluğuna düştüler..'

 

Milliyet'in 15 Ağustos 1999 tarihli nüshasında Demirel'in 'bunlar benim ailem' sözleriyle yayınlanan fotoğraf tartışmaya yol açmış, Demirel'in banka dolandırmakla suçlanan Cavit Çağlar ve hakkında birçok iddia bulunan Kamuran Çörtük ve Ali Şener'le aynı kareye girmesini eleştirdiler.Erdoğan, Başbakanlığı döneminde AKP il başkanları toplantısında (16 Şubat 2007) isim vermeden iki kez eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i eleştirmişti. Konuşmasında "Geçmişin acı tecrübelerini unutmamaları gerektiğini" söyleyen Erdoğan, Demirel'in ünlü aile fotoğrafına gönderme yaparak, "Türkiye'yi zaafa düşürenler iktidar sarhoşluğuna düştüler. Bizim lügatımızda, kitabımızda iktidar sarhoşluğu yok. Taraftarlarına, sempatizanlarına, aile fotoğrafına girenleri bu milletin kendileri zannettiler" ifadelerini kullanmıştı. 

 

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