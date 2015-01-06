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Erdoğan'nın Demirel'i ziyaretinde önlerinde bulunan kitap dikkat çekti

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren ziyarette, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da bulundu

06 Ocak 2015 12:40

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kardeşi Hacı Ali Demirel'in vefatı ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e ziyarette bulundu. Erdoğan, dün İstanbul'dan Ankara'ya geldikten sonra Demirel'in Güniz Sokak'taki evine gitti. Görüşme sırasında ikilinin önünde yer alan Demirel'in masasının üstünde, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun kitaplaştırdığı 'Darbe Tutanakları'nın yer alması dikkat çekti.

 

Önlerinde darbe kitabı!

 

Görüşme sırasında ikilinin önünde yer alan Demirel'in masasının üstünde, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun kitaplaştırdığı 'Darbe Tutanakları'nın yer alması dikkat çekti. Komisyon Demirel'i de dinlemişti. Alınan ifadeler üç kitap halinde yayınlanmış, tutanakların ilki, Demirel'in tanıklıklarına dayanan kısımdan oluşmuştu.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren ziyarette, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da bulundu. Demirel'in kardeşi Hacı Ali Demirel, 18 Aralık 2014'te hayatını kaybetmişti.

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