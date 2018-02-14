Demircan: Gençler kültür, sanat ve sporun yanında yazılım öğrenmeli

İSTANBUL, (DHA) -BEYOĞLU’NDA 14 yıldır devam eden ve okulların sorunlarına çözüm bulmayı hedefleyen “Okulda Buluşalım” projesi kapsamında Ayşe Eğe Kız Meslek Lisesi\'ni ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, \"Böyle bir çağda çocuklarımız bir taraftan kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kendisini geliştirirken bir taraftan da kodlama dediğimiz yazılımı öğrenerek hayata hazırlanması gerekiyor\" dedi.

Proje kapsamında ilçedeki okulları tek tek ziyaret eden Demircan’ın son durağı Ayşe Eğe Kız Meslek Lisesi oldu. Okul yönetimi, öğrenci ve velilerle bir araya gelen Başkan Demircan’ın Çanakkale Şehitliği ve Anıtkabir’i ziyaret etmek isteyen öğrencilerin taleplerine olumlu yanıt verdi. Demircan, daha sonra okulun toplantı salonunda öğretmen, okul aile birliği üyeleri, mahalle muhtarları, mahallelerden sorumlu meclis üyeleri ve veliler ile de bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Ziyarete Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı da katıldı.

“EĞİTİM HER ZAMANKİNDEN DAHA KIYMETLİ HALE GELDİ”

Bilişim Çağı ile birlikte kas gücünün yerini akıl gücünün almaya başladığını belirten Demircan, “Kas gücünün yaptığı işin makinelere verildiği bu süreçte en önemli şey tasarım ve düşünme gücüdür. Peki, düşündüklerinizi makinelere nasıl yaptıracaksınız? Onun adına da kodlama deniliyor. Böyle bir çağda çocuklarımız bir taraftan kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kendisini geliştirirken bir taraftan da Kodlama dediğimiz yazılımı öğrenerek hayata hazırlaması gerekiyor. İçinde bulunduğumuz çağ bize gerekli imkanları sunuyor. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak açtığımız Yazılım (Kodlama) kursları ile öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Çünkü gelecek yazılımda. Onun için eğitim her zamankinden daha kıymetli hale geldi” diye konuştu.

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