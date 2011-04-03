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Yaşam

DEMİR, MEDYA TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A)

03 Nisan 2011 16:41

-DEMİR, MEDYA TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'ndaki (YGS) iddialarla ilgili olarak medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle biraraya gelmeyi planlıyor. Alınan bilgiye göre, bugün YGS ile ilgili ''şifreleme'' iddiaları konusunda basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtlayan Demir, konuyu medya kuruluşlarının temsilcilerine de anlatmayı kararlaştırdı.  Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Çarşamba günü biraraya gelecek olan Demir, iddialara yanıt verecek.

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