-DEMİR, MEDYA TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'ndaki (YGS) iddialarla ilgili olarak medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle biraraya gelmeyi planlıyor. Alınan bilgiye göre, bugün YGS ile ilgili ''şifreleme'' iddiaları konusunda basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtlayan Demir, konuyu medya kuruluşlarının temsilcilerine de anlatmayı kararlaştırdı. Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Çarşamba günü biraraya gelecek olan Demir, iddialara yanıt verecek.