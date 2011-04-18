Demir eksikliği bebek gelişimini olumsuz etkiliyor

T24 - Demir eksikliği, çocukların hem beyin gelişimini hem de bedensel gelişimini olumsuz etkilediği belirlendi. Çocuklarda demir eksikliği tedavisi için hızlı büyüme dönemi kaçırılırsa kaybın geri dönüşü yok. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan, bebeklerin sağlıklı fiziksel ve zihinsel gelişimleri için, ilk bir yıl doğru ve demirden zengin beslenmesinin önemine dikkat çekti.



Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de 5 yaş altı her 2 çocuktan birinde demir eksikliği rahatsızlığına rastlanılıyor. 6 ile 36 aylık çocuklarda daha sık olarak görülüyor. Demir eksikliği süt çocuğunda mental ve motor gelişimi yavaşlatarak çocukların entelektüel gelişiminin bozulmasına neden oluyor.

Demir, sinir sistemi gelişmesinde önemli bir mineraldir. Demir eksikliği olan çocuklarda beyin gelişiminin olumsuz etkilendiği görülmekte ve tedavi için hızlı büyüme dönemi eğer kaçırılırsa tedavi edildiklerinde kaybın geri dönüşü olamamakta.

Amerikan Pediatri Akademi Komitesi, yeni doğanların 9-12. ayda, prematürelerin 6. ayda demir eksikliği açısından taranmasını önermekte. Süt çocuğunun demir ihtiyacı, uygun beslenme ile sağlanamazsa, hızla “Demir Eksikliği Anemisi” ortaya çıkıyor. Bebeklerin 6. aydan daha uzun süre “tek başına” anne sütü ile beslenmesi, sadece inek sütü veya pirinç unu maması alması gibi yanlış beslenme alışkanlıkları demir eksikliğini kolaylaştıran en önemli faktörlerden. Demir eksikliğinin gelişmesinde, inek sütünün demir içeriğinin düşük olmasının yanında, inek sütünden demir emiliminin düşük olması ve inek sütünün sıklıkla intestinal kan kaybına sebep olması önemli nedenler olduğu belirtiliyor.

Prof. Dr. Hilal Mocan, özellikle büyümenin çok hızlı olduğu 0-3 yaş bebeklik ve çocukluk döneminde bebek beslenmesinin çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Beyin gelişimi dolayısıyla bilişsel gelişimin beslenme ile çok yakından ilgili olduğunu, beynin de demir eksikliğine karşı son derece hassas bir bölge olduğunu belirtti. Prof. Dr. Mocan; “İlk 6 ay bebeğe verilebilecek en değerli besinin sadece anne sütü olduğunu, anneden depolanan demirin bebeğe 6 ay yeterli geleceğini, 6. aydan itibaren bebeklere anne sütü yetersizse formül mama verilmesini bunun yanı sıra demirden zengin ek besinlere geçilmesi gerektiğini” söyledi. Mocan, pirinç unu gibi inek sütü ile hazırlanan ya da kilo alımı dışında bebeğe faydası olmayan besinlerden kaçınılmasını gerektiğini, bir yaşından önce inek sütünü de bebeğe zararlı ve demir yönünden zayıf olduğu yönünde uyardı.

İnek sütü bebeklerin demir ihtiyacını karşılamaz

Bir yaşından önce inek sütü, demir eksikliğine neden olmaktadır. İnek sütü demir açısından fakirdir, bebeğin demir ihtiyacını karşılayamadığı ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, inek sütü ile beslenen bebeklerde günlük ihtiyacı olan önemli mineraller (demir, iyot, çinko gibi) eksik kalıyor ve büyüme ve gelişme geriliğine sebep oluyor.

Zihinsel ve fiziksel gelişim geriliği ile kansızlık gibi pek çok sağlık sorununa yol açan demir eksikliğinin önüne geçmek için, doğru besinlerle demir ihtiyacını karşılamak gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hilal Mocan; “Bebek 6. aydan sonra hiçbir şekilde yeterli anne sütü alamıyorsa, litresinde 6-12 mg demir içeren formül maması tercih edilmelidir. Ayrıca demirden zengin beslenme sağlanmalıdır ( Et, yumurta, baklagiller gibi ). Ülkemizde inek sütü kolaylığı açısından hem sıvı olarak hem de ek besinlerle karıştırılarak sık tercih edilen bir gıda olmuştur. Oysa ilk 1 yıl inek sütü bebeğin demir ihtiyacını kesinlikle karşılamaz. Süt çocuklarında en önemli demir eksikliği nedenleri, takip edilmeyen erken doğumlar, inek sütü verilmesi, daha sonra da ek gıdaların hazırlanmasında demirden zengin gıdalar yerine pirinç unu, bisküvi, ekmek kullanılmasıdır. Demir, uygun olmayan gıdalarla verilirse onların içindeki demiri bağlar ve işe yaramaz hale getirir. Erken inek sütü alımı, içerisinde yeterli demir olmayışından dolayı demir eksikliğine yol açar. Demir eksikliği de zekâ geriliğine de davetiye çıkarabilir. ” dedi.

İki yaşına kadar demir eksikliği görülen çocukların zihinsel ve motor gelişimleri düşük seviyelerde gerçekleştiğini ve sonrasında demir takviyesi yapılsa bile bunun telafisi mümkün olmadığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Hilal Mocan; erken çocukluk döneminde yaşanan demir eksikliği anemisinin 11-14 yaşlarındaki okul performansında anlamlı derecede azalmasıyla ilişkili olacağını söylüyor.



