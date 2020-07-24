Demi Moore'dan ilginç proje: Seks dersleri verecek!

Hollywood'un ünlü isimlerinden Demi Moore, yeni bir projeye hazırlanıyor. Moore, bir podcast programında, hem kadınlara hem de erkeklere yönelik seks tavsiyeleri verecek.

Koronavirüs sürecinde eski eşi Bruce Willis’le karantinaya girmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Demi Moore, çok konuşulacak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

57 yaşındaki Moore, ABD’li yönetmen Shana Feste’nin erotik podcast programı ‘Dirty Diana’da yer alacak.

Tavsiyeler kadınlara yönelik olacak

Sözcü gazetesinin haberine göre; teklif geldiğinde ilk olarak gergin hissettiğini söyleyen Moore, "Bu benim için rahat olmadığım alanlara açılma şansı verecek. Eğer vücudumuzu tanımaz ve nasıl çalıştığını bilmezsek, otomatik olarak bir kopukluk yaşanıyor" dedi.

Tavsiyelerinin büyük çoğunlukla kadınlara yönelik olacağını belirten Moore, erkek dinleyicilerinin de programa ilgi göstererek kadınların nelerden hoşlandığını fark etmesini umduğunu ifade etti.

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