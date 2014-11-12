Demi Lovato konseri 16 Kasım’da!

ABD’li müzisyen Demi Lovato’nun Türkiye’deki hayranlarının özlemi sona eriyor. Türkiye'deki “Lovatic”lerin yıllardır beklediği buluşma, 16 Kasım'da Ülker Sports Arena'da gerçekleşecek.

2013 yılında çıkardığı 4. albümü Demi'de yer alan "Heart Attack" ile iTunes Amerika ve Avrupa'da 16 ülkede 1 numaraya oturarak çok büyük bir başarı yakalayan ve inanılmaz bir rekora imza atan Demi Lovato, aynı zamanda "New York Times Best Seller" listesine giren "Güçlü Kalmak: Yılın 365 Günü" kitabıyla da Türkiye'de de çok satanlar listesinde ilk 10'daki yerini aldı.

Hayata olan bakış açısı, alçak gönüllüğü, yaptığı birçok bağışla beğeni toplayan Lovato, geçmişte yaşadıkları sonrasında dönüştüğü insan olarak pek çok gence ilham kaynağı oldu. Genç sanatçı, 16 Kasım saat 18.00’da İstanbul'daki Ülker Sports Arena'da sahne alacak.

Biletix’teki bilet fiyatları şöyle:

Sınırlı Sayıda Kalan Normal Ayakta Bilet - 265.00 TL

Tribün 1 - 215.00 TL

Tribün 2 - 185.00 TL

Tribün 3 - 143.00 TL