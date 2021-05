Demi Lovato: Disney Channel'da çalışırken tecavüze uğradım; o kişiyi sürekli görmek zorunda kaldım

ABD'li şarkıcı Demi Lovato, çocukken Disney Channel'de çalıştığı dönemde tanıdığı biri tarafından tecavüz edildiğini söyledi. Lovato, yaşananları duyurduktan sonra tecavüz eden kişiye herhangi bir yansıması olmadığını da ekledi.

Youtube'de yayınlanan "Demi Lovato: Dancing with the Devil" belgesel serisinde yaşadıklarını anlatan şarkıcı, 2000'lerin sonunda Disney Channel'da çalışırken tanıdığı birinin kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Lovato, bu kişiyi olaydan sonra "her gün görmek zorunda kaldığını" belirtti.

Daha önce aşırı uyuşturucu kullanımı nedeniyle hastaneye yatan Lovato, hayatı boyunca yaşadığı yeme bozukluğu ve uyuşturucu sorunlarını anlattı. Lovato, 2018'de yaşadığı aşırı dozda kendisine uyuşturucu satan kişinin tecavüz ettiğini söyledi.

Lovato yaşadıklarının kendisine çocukken Disney Channel'de çalıştığı dönemde yaşadığı tecavüzü hatırlattığını söyledi. "Bekaretimi tecavüz sonucu kaybettim" diyen Lovato "O kişiye bir ay sonra ulaşıp kontrolü ele almak istedim. Bu her şeyi daha kötü hale getirdi" diye devam etti. Lovato, söz konusu kişiyle yakınlaştığı sırada "bakire olduğunu" söylediğini, daha ileri gitmeyi istemediğini anlattı. Kişinin bunu dinlemeyerek kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Lovato "En başından orada bulunduğum için kendimi suçlu buldum, bir süre 'tecavüz' olduğunu anlayamadım" dedi.

Kendisine tecavüz edenin kimliğini açıklamayan Lovato, "Disney topluluğundan biriydi" dedi. Lovato, yaşananları duyurduktan sonra tecavüz eden kişinin başına bir şey gelmediğini, yer aldığı filmden çıkarılmadığını söyledi.