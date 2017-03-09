Demet Şener'den 8 Mart mesajı: Aldatılıp, boşanmak isteyince...

Zina ve sadakatsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtığı eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ile yaşadıklarıyla gündemde olan Demet Şener, Instagram hesabından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için paylaşımda bulundu.

Paylaşımına “Kadın güçtür, kadın duygudur, kadın hassasiyettir, kadın annedir, kadın gururdur… " sözleriyle başlayan Şener, "Aldatılıp, kabul etmeyip, boşanmak isteyince gördüğü tüm maddi manevi baskıya karşı dimdik duran, hakkını arayan, çocuklarına, içi kan ağlasa da gülümseyip hiçbir şey olmamış gibi gözükebilen tüm kadınlara selam olsun" ifadesini kullandı.

Demet Şener'in Instagram paylaşımı şöyle:

15. İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü'nde binlerce kadın İstiklal Caddesi'nde yürüdü: