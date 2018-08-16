Demet Şener: O kişi bir yerde karşıma çıkacak

İbrahim Kutluay’dan 8 ay önce boşanan Demet Şener, aşka inandığını söyleyerek, "O kişi bir yerde karşıma çıkacak. Yeter ki düzgün olsun" dedi.

Şener devamında, "Tabii bunlar ısmarlama konular değil. Kime aşık olacağınızı bilemezsiniz" diye konuştu. Şamdan’a konuşan Şener, şunalrı kaydetti:

“Biri bana bu ahlaksızlığı yaptı diye herkese aynı gözle bakmam. Bir yerlerde düzgün adamlar var. Hak ettiğim mutluluğu bulacağım. Temiz kalbime, sevgime güveniyorum. Mutlu edilmekten başka bir şey istemiyorum. Zaten her şeye sahibim.”

Çevresindekilerin kendisine, "Bu enerjiyi nereden buluyorsun? Bunları başkası yaşasa somurtup oturur" dediğini aktaran Şener, "Yaradılışım böyle. Aslında her insan çok güçlü, ama bunun farkında değil" dedi.

"Mesleğine 16 yıl ara verdiğini ve döndüğünde insanların kendisini bağırlarına bastığını ifade eden Şener, "Bu ilgiyi, sevgiyi, takdiri özlemişim. Vücudumu, yüzümü daha çok beğeniyorum. Bu mantık, akıl ve olgunlukla daha güzel işler yapacağım" ifadesini kullandı.

Şener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yaşın önemi yok"

“Takipçi sayım 500 bine ulaştı. Yorumların yüzde 90’ı beğeni ve takdir dolu. Bu çok az insana nasip olur. Boşanma gibi bir süreci güçlü şekilde atlatmanın maddiyatla veya ne olduğunuzla ilgisi yok. Herkesin hayatı güzelken tepetaklak olabiliyor.”

"Artık yaşın önemi yok. Kendine iyi bakan herkes zamanı geri sarabilir. Tabii ki yaşlanacağız, ama önemli olan yaşımızın en iyisi olmak. Sağlıklı beslenmek ve sporla bunu başarmak mümkün. Hatta gençlerden çok daha iyi durabilirsiniz.”

"Sevgisini çok gösteren biriyim"

“Sevgisini çok gösteren biriyim. Çocuklarıma hep ‘Seni çok seviyorum’ dedim. Karşılığını aldım. Ömer’le dans da ediyorum, futbol da oynuyorum. İrem’le baş başa yemeğe çıkıyoruz. Arkadaş gibiyiz ama arkadaş değiliz. O ince çizgiyi iyi belirledim.”

“Günlük hayatta sıfır makyaj dolaşırım. Kendimi güneşten korurum. Yüzümde botoks yok. Dolgu sadece dudağımda var, onu da yaptıralı 20 yıl oldu.”