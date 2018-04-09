Demet Şener: Evlilik kurumuna artık inanmıyorum, bu saatten sonra evlenmem

Eski model Demet Şener evlilik ile ilgili olarak, “Evlilik kurumuna artık inanmıyorum. Bu saatten sonra hayatta evlenmem. İki çocuğum var, herhalde olmaz” dedi.

2.5 ay önce boşanan Şener, önceki akşam, Levent’teki bir mekânda sahne alan Yeşim Salkım’ı dinlemeye gitti.

HT Magazin'in haberine göre, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan eski model, “Yeni bir ilişki yaşayacak ruh halim yok” açıklamasını bir adım ileriye taşıdı:

“Evlilik kurumuna artık inanmıyorum. Bu saatten sonra hayatta evlenmem. İki çocuğum var, herhalde olmaz.”