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Demet Özdemir: Yazıldığı gibi uzun süreli bir ilişki değil, 2 aydır birlikteyiz

23 Ocak 2021 14:30

Demet Özdemir, önceki akşam İstanbul’un Anadolu yakasında görüntülendi. Başrolünde oynadığı dizinin setinden ayrılırken objektife yansıyan oyuncu, Oğuzhan Koç’la ilişkisi hakkında konuştu. Özdemir, “Yazıldığı gibi uzun süreli bir ilişki değil. 2 aydır birlikteyiz. İlişkimiz çok yeni ve her şey yolunda” dedi.

Sevgilisine duyduğu hayranlığı dile getiren Demet Özdemir, “Oğuzhan’ın sesini çok seviyordum zaten. Bütün şarkıları çok güzel. En sevdiğim ise en son çıkan şarkısı” diye konuştu.

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’un önceki sevgilileri Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak’la arkadaştı. İlişkinin ortaya çıkmasının ardından Tanrısevsin de Koçak da oyuncuyla arkadaşlığını bitirdi, sosyal medya hesaplarından Özdemir’i sildi.

 

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