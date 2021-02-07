Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç'tan romantik paylaşım

Yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkan aşklarını artık gizlemeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hafta sonunu birlikte geçirdi. Özdemir sevgilisiyle yeni fotoğrafını paylaştı.

Bir hayli mutlu olan ikilinin diz dize, göz göze fotoğrafı büyük ilgi gördü. Özdemir'in kalp emojisiyle paylaştığı fotoğraf bir saat gibi kısa bir sürede 370 bin beğeni aldı. Çifte sevenleri mutluluklar diledi.

2021’in bu sürpriz aşkı hakkında ilginç bir iddia da ortaya atıldı. Çiftin aşkının söyledikleri gibi yeni değil, çok daha önceden başladığı öne sürüldü. Özdemir, 26 Nisan 2017’de Koç’un Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak’la birlikte sunduğu “3 Adam” programına konuk olmuştu. 2017’de 2 yıldır Yağmur Tanrısevsin’le birlikte olan Koç ve Özdemir’in samimiyeti dikkat çekmişti.