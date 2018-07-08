Demet Özdemir ve Seçkin Özdemir çiftinden evlilik açıklaması: Kapımız açık

Oyuncu Demet Özdemir ve Seçkin Özdemir, önceki sabah Bebek’te görüntülendi. Evlilikle ilgili soruları yanıtsız bırakmayan çift, "Evliliğe kapımız açık" dedi. Ailelerin henüz tanışmadığını belirtek çift, evlilik için henüz erken olduğunu da belirtti.

Kahvaltı yapmaya geldiklerini söyleyen ikili, “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna “Kafalarımız uyuşuyor, şu an çok mutluyuz” diye yanıt verdi. Genç çift, evlilik haberleriyle ilgili sorular üzerine de, “Evliliğe kapımız açık ama şu an çok erken. Henüz aileler de tanışmadı” dedi.

Demet Özdemir dizi çekimleri nedeniyle tatile çıkamadığını söyledi. Seçkin Özdemir de “Temmuz sonu Ege’de tatil yapacağız” dedi.