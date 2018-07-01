Yeni bir dizinin baş rol kahramı olarak tekrardan seyirci karşısına geçen genç oyuncu Demet Özdemir, "Oyunculuk akıl işi değil, başka birini oynamak çok zor" dedi.

No:309 dizisi bittikten altı ay sonra ekrana dönen 26 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu:

“Biraz evde kaldım. Akıl işi değil oyunculuk, başka birini oynamak çok zor. Dizi, iki yıla yakın sürdü ve bazen kendimi canlandırdığım Lale’nin tepkilerini verir halde buluyordum. Sağlıklı bir şey değil gerçekten. Her şey çok hızlı ve bir yerde durman gerekiyor. Kendime, kendimi hatırlamaya çalıştım. Ailemle vakit geçirdim. Seyahate edecek halim kalmadı mesela. Sahip olduğum şeylerle vakit geçirmeye ihtiyacım vardı. 13 ders kadar pilatese gidebildim”

Özdemir, “Hedefleriniz var mı?” sorusuna ise “Bu projeden sonra yurt dışına gitmeyi ve aldığım eğitimin ardından, bir müzikalde rol almayı çok isterim” cevabını verdi.