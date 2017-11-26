Demet Özdemir: Kimse kimseyi kandırmasın, para çok önemli

“Sen Kiminle Dans Ediyorsun” filmiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu Demet Özdemir, ilk parasını dans ederek kazandığını anlattı. "Kimse kimseyi kandırmasın, para çok önemli" diyen Ödemir, balık burcu olduğunu ve zor bir kadın olduğunu söyledi.

Yeni filminde "ölmeyi beceremeyen" bir genç kızı canlandıran ünlü oyuncu, kendisine "ölüm" hakkındaki düşünceleri sorulunca, "Bunun bir son olmadığını düşünüyorum. Zaten son olduğunu düşünürsen çok karamsar bir hayatın olur. Bunu karanlık yerine bir çeşit aydınlanma ve ışık olarak görmeyi tercih ediyorum" yanıtını verdi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın sorularını yanıtlayan Demet Özdemir'in açıklaması şöyle:

◊ Farklı bir film, yeni bir karakter... Önce şunu sorayım: Siz kiminle dans ediyorsunuz?

- Kendimle dans ediyorum.



◊ Ya filmde canlandırdığınız Aysel?

- Aysel annesini babasını çok küçük yaşta kaybetmiş bir kız. Ablasıyla yaşıyor. Ama hayata tutunacak hiçbir şeyi kalmadığı için 20’den fazla kez intihara teşebbüs ediyor. İşin komik tarafı, beceremiyor ölmeyi! Yine böyle bir eğilim sonrası hastaneye götürüyorlar, orada da psikiyatrist olmak isteyen Selim’le karşılaşıyor. Aysel seans sırasında aslında hayatının amacının dans etmek olduğunu fark ediyor. Kalkıp birlikte bir dans okuluna gidiyorlar. Devamında çok güzel, çok eğlenceli bir maceraya adım atıyorlar.



◊ Sanırım bu projede çok severek ve isteyerek yer almışsınız.

- Kesinlikle... İş bana geldiğinde yoğun bir dizi tempom vardı. Sonrasında uzun bir tatil planlıyordum. Ama reddedemeyeceğim bir iş oldu işte. Çünkü benim de 4 yıllık bir dans geçmişim var. Sinemada ya da dizide dans etmek, farklı bir meziyetimi gösteriyor olmak benim için büyük şanstı. Bir bakıma hayalimi gerçekleştirdim bu projeyle...



◊ Filmde canlandırdığınız karakterle ortak noktalarınız var gibi...

- Var... Ben ilk paramı dansla kazandım, Aysel’in de hayata tutunma sebebi dans... Birebir örtüşen çok duygumuz var.



◊ Dans sahneleri sizi zorlamadı o halde...

- Zorlamadı, doğru. Bu arada sadece ben dans etmiyorum filmde. Okan Çabalar ile Binnur Kaya da dans ediyor. Çekim sürecinin yarısında fazlasını dans provasıyla geçirdik zaten.

◊ Dansa devam edecek misiniz?

- Valla çok istiyorum. İnşallah devam filmi falan gelir de bu yolda ilerlerim.

"Ailenin küçük kızıyım nazım onlara geçer"

◊ Örnek aldığınız oyuncular var mı?

- Çok şanslıyım ki, bu yolculukta yanımda beraber yürümekten keyif aldığım insanlar oldu hep... Binnur Kaya, Sumru Yavrucuk, Esra Ronabar... Binnur Kaya senelerce örnek aldığım oyuncuydu. Sumru Yavrucuk tiyatroda hayranlıkla izlediğim biriydi. Bütün hayallerim tek tek gerçekleşiyor. Sumru abla hem drama hem komediyi iyi yapan bir insan. O da benim drama tarafını örnek alacağım bir isim oldu. Henüz hiç çalışma fırsatı bulamadığım ama bunu çok istediğim isimlerse Haluk Bilginer ve Çetin Tekindor.

◊ Zor bir yapınız mı var? Setlerde ve özel hayatınızda nasıl birisiniz?

- Zor bir kadınım. Balık burcuyum. Zorluktan kastım da duygusal olmam. Yani kendime zorum. Herkesi acısına üzülürüm, başkalarını kendimden çok düşünürüm. O beni zorluyor işte. Bir de aileme karşı ani yükselişlerim olur. Ailede en küçük kız olduğumdan nazım geçiyor şükür ki...

"Arkadaşlarım bile benden daha artist"

◊ Peki aileniz oyuncu olma isteğinizi nasıl karşıladı?

- Açıkçası anneme kalsa avukat olurdum kesin, bunu çok istiyordu. Çünkü derslerim çok iyiydi. Teşekkür aldığımda neden takdir alamadım diye oturur ağlardım. Bu arada yanlış anlaşılmasın, başarı konusunda üzerimde bir aile baskısı falan yoktu. Hiçbir zaman “Oku da büyük adam ol” demediler. Özgür bıraktılar. O özgürlük verildiğinde doğru yolu daha kolay buluyorsun. İnsan kendisine uymayan bir kalıba sokulmaya çalışıldığında fevrileşiyor. Neyse... Derslerimde çok başarılı olduğun, bir de çok konuştuğum için annem “Sen kesin avukatsın” diyordu. Başlarda benim de hayalim oydu ama. Bir tek o hayali gerçekleştiremedim.



◊ Şu an aileniz oyunculuk konusunda size destek veriyor mu peki?

- Hem de çok...Bir de biz bu olan bitene inanamıyoruz hâlâ. Annem televizyonda gördüğü zaman hâlâ şaşırıyor.



◊ Tanınmaya başladıktan sonra hayatınızda neler değişti?

- Hiçbir fark yok. Sadece bu sektör içinde daha çok koşturmaya başladıkça daha evcimen oldum. Normalde arkadaşlarım benden daha artist, dışarı çıkarken saatlerce hazırlanırlar falan. Benim hiç öyle bir derdim yoktur.

"Kimse kimseyi kandırmasın para çok önemli"

-◊ Uzun zamandır Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile birliktesiniz. Nasıl gidiyor ilişkiniz?

- Bu konuda hiçbir şey söylemeyeyim. Çok güzel bir film yaptık. Sadece bu konuşulsun istiyorum.



◊ Size para desem... Ne çağrıştırır?

- Kimse kimseyi kandırmasın (gülüyor), çok gerekli. Herkes bunun için çalışıyor.



◊ İlk kazandığınız parayla ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz?

- Annemle ablamı alışverişe götürdüm. Sonra da yemek yedik.



◊ Peki yatırımlarınız?

- O konuyla daha çok annemle ablam ilgileniyor. Ben daha çok işin çalışıp kazanma tarafındayım.

"Ölüm bir son değil, bir çeşit aydınlanma"

◊ Evlilik?

- Çok uzak... İleriye dönük planlarım arasında bile değil.

◊ Hiç teklif aldınız mı?

- Hayır, hiç almadım.



◊ Ya bebek?

- Ablamın olsun seveyim.



◊ Nasıl yani?

- Öyle bir moddayım işte... Severim bebekleri ama sabırlı biri olmadığım için hazır hissetmiyorum.



◊ Ölüm?

- Bunun bir son olmadığını düşünüyorum. Zaten son olduğunu düşünürsen çok karamsar bir hayatın olur. Bunu karanlık yerine bir çeşit aydınlanma ve ışık olarak görmeyi tercih ediyorum.



◊ Peki set haricinde nasıl bir hayatınız var?

- Bol bol film izliyorum. Bu aralar eski komedi filmlerine merak sardım. Tiyatroya gitmeyi de çok severim.

◊ Tiyatro sahnesini özlemediniz mi?

- Özlenmez mi? Orası bana her şeyi unutturan yer.