Demet Akbağ ve Haluk Bilginer'in yer aldığı '9 Kere Leyla' filmi Netflix'te yayınlandı

Ezel Akay'ın yönettiği, başrollerinde Demet Akbağ ve Haluk Bilginer'in yer aldığı "9 Kere Leyla" adlı film Netflix'te bugün yayınlandı.
Bir sinema filmi olması planlanan 9 Kere Leyla’nın vizyona giriş tarihi pandemi nedeniyle sürekli ertelenmişti.
Haluk Bilginer ve Demet Akbağ gibi usta oyuncuların başrolde olduğu filmin yayın hakları, dijital yayın platformu Netflix’e satıldı.
Geçtiğimiz hafta fragmanı yayınlanan 9 Kere Leyla, Netflix’te bugün yayınlandı.
Oyuncu kadrosu
Demet Akbağ
Haluk Bilginer
Elçin Sangu
Fırat Tanış
Alican Yücesoy
Hakan Eke
Emre Kıvılcım
İhsan Ceylan
Hasan Eflatun Akay
Bertan Çelikkol
Kerime Obenik
Bimen Zartar
Reşit Berker Enhoş
Arda Cartı
IMDB Puanı kaç
Netflix'in yeni yerli filminin uluslararası film ve dizi derecelendirme sitesi IMDb tarafından 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.