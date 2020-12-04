Demet Akbağ ve Haluk Bilginer'in yer aldığı '9 Kere Leyla' filmi Netflix'te yayınlandı

Ezel Akay'ın yönettiği, başrollerinde Demet Akbağ ve Haluk Bilginer'in yer aldığı "9 Kere Leyla" adlı film Netflix'te bugün yayınlandı.

Bir sinema filmi olması planlanan 9 Kere Leyla’nın vizyona giriş tarihi pandemi nedeniyle sürekli ertelenmişti.

Haluk Bilginer ve Demet Akbağ gibi usta oyuncuların başrolde olduğu filmin yayın hakları, dijital yayın platformu Netflix’e satıldı.

Geçtiğimiz hafta fragmanı yayınlanan 9 Kere Leyla, Netflix’te bugün yayınlandı.

Oyuncu kadrosu

Demet Akbağ

Haluk Bilginer

Elçin Sangu

Fırat Tanış

Alican Yücesoy

Hakan Eke

Emre Kıvılcım

İhsan Ceylan

Hasan Eflatun Akay

Bertan Çelikkol

Kerime Obenik

Bimen Zartar

Reşit Berker Enhoş

Arda Cartı

IMDB Puanı kaç

Netflix'in yeni yerli filminin uluslararası film ve dizi derecelendirme sitesi IMDb tarafından 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.