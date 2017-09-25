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Kültür-Sanat

Demet Akbağ: Oyuncuların sosyal güvenlik haklarını ve çalışma koşullarını çağdaş bir seviyeye taşımaya kararlıyız

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - OYUNCULAR Sendikası’nın başkanlığına seçilen tiyatro ve sinema oyuncusu Demet Akbağ, “Oyuncuların sosyal güvenlik haklarını ve çalışma koşullarını çağdaş bir seviyeye taşımaya kararlıyız” dedi

25 Eylül 2017 15:49

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - OYUNCULAR Sendikası’nın başkanlığına seçilen tiyatro ve sinema oyuncusu Demet Akbağ, “Oyuncuların sosyal güvenlik haklarını ve çalışma koşullarını çağdaş bir seviyeye taşımaya kararlıyız” dedi.
Oyuncular Sendikası, geçtiğimiz hafta yaptığı genel kurulun ardından Demet Akbağ başkanlığındaki ilk toplantısını yaptı. Toplantıya, sendikanın genel başkanı  Demet Akbağ, Genel Sekreter Sercan Gidişoğlu, Mali Sekreter Taner Rumeli ve yönetim kurulu üyeleri Tuba Erdem, Evrim Alasya, Sermet Yeşil, Tuğrul Tülek, Serdar Orçin, Eda Çatalçam katıldı. Genç ve dinamik bir ekip olduklarını belirten Akbağ, şu ifadeleri kullandı:
\"Sendikamızın kuruluşundan bu yana emek veren tüm yönetim kurullarına, zorunlu kurullara ve gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli konularda büyük adımlar attılar ve kayda değer sonuçlar aldılar. Özellikle çocuk oyuncuların çalışma koşullarıyla ilgili yasal düzenlemeler, setlerdeki tehlike sınıfının yükseltilmesi, set denetimleriyle ilgili Bakanlıkla birlikte atılan adımlar, seslendirme alanında ilk kez yapılan özel bir taban fiyat anlaşması, Devlet Opera ve Balesi dışındaki opera şarkıcılarının ilk kez sigortalı olmaları sendikamız açısından çok değerlidir. Genç ve dinamik bir ekibiz, bayrağı devraldık. Oyuncuların sosyal güvenlik haklarını ve çalışma koşullarını çağdaş bir seviyeye taşımaya kararlıyız.”
Genel Sekreter Sercan Gidişoğlu da yaptığı açıklamada şunları söyledi:
\"Bize destek vermek isteyen meslektaşlarımızın öncelikle sendikamıza üye olarak ilk adımı atacaklarına inanıyoruz. Üyelerimizi de sendikaya gelip çalışma gruplarına katılmaya davet ediyoruz. Hep söylediğimiz gibi yine başrol dayanışmanın.\"

(FOTOĞRAF)

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