Demet Akbağ: Genç kız rolleri için zayıflık avantajdır

Demet Akbağ, Hazal Kaya’nın “Kilolu kadın oyunculara başrol verilmiyor” sözleri için "Herhalde Hazal bunu genç kız rolleri için söylemiştir. Çünkü o tür karakterleri canlandıracak kişinin zayıf olması avantajdır" yorumunu yaptı.

Demet Akbağ dün önce Bebek’te yürüyüş yaptı, ardından yeni projeler için Nişantaşı’na geçti. Dozunda estetiğe karşı olmadığını söyleyen usta oyuncu, “Mimikleri yok etmeyecek, sizi bambaşka bir insana dönüştürmeyecek kadar olmalı. Doğru uygulanmış botoks, küçük dokunuşlarla yapılan gençleştirmeler iyidir” dedi.

Hazal Kaya’nın “Kilolu kadın oyunculara başrol verilmiyor” sözleri için de şu yorumu yaptı: "Herhalde Hazal bunu genç kız rolleri için söylemiştir. Çünkü o tür karakterleri canlandıracak kişinin zayıf olması avantajdır. Kariyer yapmak isteyen oyuncu biraz da kilosuna dikkat edecek."