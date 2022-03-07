Demet Akbağ 15 yıl sonra sahneye dönüyor

Demet Akbağ, oyuncu ve tiyatro yazarı Yılmaz Erdoğan’ın 20 yıl sonra yazdığı “Aydınlıkevler” adlı oyunuyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Akbağ, mart sonunda sahneye çıkacak.

Yıllarca “Bir Demet Tiyatro”da aynı sahneyi paylaşan Demet Akbağ ile Yılmaz Erdoğan yeniden bir projede buluşuyor. Akbağ, 15 yıl aradan sonra “Aydınlıkevler” adlı tiyatro oyunuyla sahneye dönüyor. Usta oyuncunun rol alacağı oyunun metnini Yılmaz Erdoğan kaleme aldı. Erdoğan’ın 20 yıl aradan sonra metnini yazdığı oyunda Akbağ’a Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal eşlik ediyor.

Yönetmen koltuğunda Serdar Biliş’in oturacağı “Aydınlıkevler”, 70’li yıllarda Ankara’da bir mahallede yaşayan babaanne ile torunun hikayesini ele alıyor. Oyun, mart sonunda seyirciyle buluşacak.