Demet Akalın'ın sahnesinde, sürpriz evlilik teklifi

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - ŞARKICI Demet Akalın, Bursa\'da verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Akalın sahneyden bir de evlilik sürprizi yaşandı. Dinleyicilerinden biri, sahneye çıkarak, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın, Jolly Joker Bursa sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Bursalılara unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcıya, dansçıları da eşlik etti. Sevilen şarkıları \'Canıma da Değsin\' ve \'Türkan\'ı dinleyicileriyle birlikte seslendiren Akalın\'ın sahnesinde bir de sürpriz yaşandı. Dinleyicilerinden bir kişi, kız arkadaşıyla birlikte sahneye çıkarak, evlilik teklifinde bulundu. Teklif öncesinde ne yapacağını şaşıran gence, Demet Akalın, \"Hiçbir şey söylemene gerek yok, diz çök sadece, şiir gibi bu zaten gerçekten\" tavsiyesinde bulundu.

\'Sonsuza kadar evet\' yanıtının alınmasının ardından biri Hollanda’da diğeri İngiltere’de yaşayan çifti, ünlü sanatçı tebrik etti. Demet Akalın, \"Tebrik ediyorum, bizim sahnelerimizde bu kaçıncı evlilik\" diyerek, dinleyenlerine sahnesinin uğurlu geldiğini söyledi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Demet Akalın, şarkılarının yanı sıra dans gösterileriyle de geceye renk kattı.



FOTOĞRAFLI