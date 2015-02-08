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Demet Akalın'ın kızı Hira'da tümör çıktı

Demet Akalın kızı Hira'nın 1. yaş gününü önceki gün bir parti ile kutladı

08 Şubat 2015 11:21

Önceki gün (7 Şubat 2015) 1 yaşına basan kızı Hira'nın doğum gününde konuklarıyla çektiği fotoğrafları ve parti detaylarını sayfasında yayınlayan Demet Akalın'ın kızına ait tek bir fotoğrafı bile paylaşmaması bazı takipçilerinin dikkatini çekti.

Sert bir dille eleştirilen Demet Akalın sayfasına "Hiç bu kadar magazinin içindeyken gündem yaratacak halim yok. İlk birkaç ay paylaştık ve kızımızda iyi huylu tümör çıktı diye nazara bağladık. Hala tedavisi sürüyor. Neler çektiğimi bir ben bilirim. Allah aşkına o pis ağzınızı benim melek yavrumdan çekin" notunu düştü.

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