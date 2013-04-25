Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan ilginç dans figürleri

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 41'inci yaşını eşi Okan Kurt'un düzenlediği sürpriz bir partiyle kutladı. Eşinin kendisini fantezi yapmak için otele götürdüğünü sandığını söyleyen Akalın, karşılaştığı sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Kurt'un partideki dans figüleri, gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Kendine özgü stili merakla izlendi



Basının sorularını yanıtladıktan sonra eğlence faslına geçen çift, dansa doydu. Geceye damgasını vuransa, Kurt'un çılgın figürleri oldu. Halayla başlayıp Brezilya kökenli Capoeira'yı andıran hareketlerle devam eden Kurt'un kendine özgü stili merakla izlendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, haklarında boşanacaklarına dair dedikodular çıkan Özlem Yıldız-Sinan Serter çifti, partide sıcak pozlar vererek iddiaları yalanlamış oldu.



'Fantezi olsun diye otele geldik sandım'



Gece boyunca eşi Okan Kurt'u öpücüğe boğan Demet Akalın, partinin kendisi için gerçek bir sürpriz olduğunu söyledi: "Ben fantezi olsun diye otele geldik sandım, meğer bizimki tüm akrabalarımı, arkadaşlarımı toplamış parti veriyor... Gölcük'tekiki akrabalarım bile gelmiş, çok duygulandım, ağladım."