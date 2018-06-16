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Demet Akalın'dan bir gecede iki konser

Namık Kemal KILINÇ- Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)- ŞARKICI Demet Akalın bir gecede Antalya'nın önce Serik, ardından da Kemer ilçesinde sahneye çıktı

16 Haziran 2018 15:40

Namık Kemal KILINÇ- Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)- ŞARKICI Demet Akalın bir gecede Antalya\'nın önce Serik, ardından da Kemer ilçesinde sahneye çıktı.
Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends Theme Park\'ta bulunan Club Aura\'da Ramazan Bayramı etkinlikleri kapsamında Demet Akalın konser verdi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği açık hava konserinde sahneye çıkan Demet Akalın, kendisini dinlemeye gelenlerin Ramazan Bayramı\'nı kutladı. 1,5 saat sahnede kalan Demet Akalın, sevilen şarkılarını seslendirirken, hayranları da kendisine eşlik etti.
Ardından Kemer\'e geçen Demet Akalın, burada da Club Aura\'da sahneye çıktı. Akalın konseri öncesi yerli ve yabancı turistler DJ performans ve go- go dansçılarının şovlarıyla eğlendi. Çoğunluğu yerli tatilcilerden oluşan hayranlarının karşısına saat 02.00\'de çıkan Demet Akalın, dansçılarının da eşlik ettiği yaklaşık 1 saatlik konserinde sevilen parçalarını seslendirdi.
Demet Akalın, konseri sırasında sahne önünde çalışan vantilatörlerin uçuşturduğu kıyafetinin yüzüne gelmesi nedeniyle sıkıntı yaşadı.

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