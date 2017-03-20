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Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye büyük jest

Akalın, Tilki için "Bu kızın sesine dayanamıyorum" demişti

20 Mart 2017 15:50

Bostancı Gösteri Merkezi'nde 4. kez sahne alan Demet Akalın'ın hayranlarına ilk sürprizi, geçmişte polemik yaşadığı Aleyna Tilki 'yi sahneye çıkarmak oldu. Kurulan özel mekanizma ile sahneye tepeden inen Tilki, gecenin açılışını yaparak 'Cevapsız Çınlama' şarkısını söyledi. 

İlk olarak Demet Akalın'ın  “Bu kızın sesine dayanamıyorum” demesiyle başlayan polemik, Aleyna Tilki'nin sosyal medyadan "Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsız olmaz” paylaşımıyla sürmüş, Akalın ise kendisini kıskandığını ima eden 16 yaşındaki Tilkiye, "O derslerine çalışsın bence. Işıklarla falan uğraşmasın" yanıtını vermişti. İlerleyen günlerde araları düzelen ikili barış ilan etmişti.

"Demet Ablama çok teşekkürler"

Aleyna Tilki, Demet Akalın'a bu jesti için Instagram hesabından teşekkür ederek ve şunları yazdı:

Demet ablamın sevenleri beni çok enerjili karşıladılar. Demet ablama beni şanslı kıldığı ve bu zor günlerimize destek olduğu için ve sevenlerine de güzel karşıladıkları için çok teşekkürler.

Sosyal medya Aleyna Tilki’nin "egosu" çok konuşmuştu:

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