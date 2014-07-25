Demet Akalın: Zamanında büyük görgüsüzlükler yaptım

Şarkıcı Demet Akalın, “Ben çok küçük bir yerden geldim ve evet zamanında büyük görgüsüzlükler yaptım. Ama bir anda kim o kadar güzel para kazanmaya başlasa, yapardı. Eleştirilecek değil, örnek alınacak bir hayatım var” dedi.

Demet Akalın, Elele dergisinin yeni sayısına röportaj verdi.

Yaşam tarzını eleştirenlerin kendisini kıskandığını savunan şarkıcı, hayatının örnek alınması gerektiğini söyledi.

Akalın, hayatının dönüm noktalarını şöyle anlattı:

“Ben çok küçük bir yerden geldim ve evet zamanında büyük görgüsüzlükler yaptım. Ama bir anda kim o kadar güzel para kazanmaya başlasa, yapardı. Eleştirilecek değil, örnek alınacak bir hayatım var. Cansel Özzengin’le gecesi 80 liraya çiçek satan iki kızdık biz. Sene 1990 olmalı. Oradan buraya gelen bir yaşantı. Bakma şimdi böyle yırtık durduğuma, o zaman pısırığın tekiydim. Bu nerede kırıldı bilmiyorum. Mesela Okan (Kurt), ‘Senin gibi ürkek biri nasıl oluyor da 10 binlerin önünde şarkı söyleyebiliyor?’ diye soruyor bazen.

Herhalde mankenlik hayatıma iç çamaşırı mankenliğiyle başladıktan sonra oldu. Hiç benim yapmayacağım, hayal etmeyeceğim ve görmeyeceğim bir tabloydu. Bazen hayatta büyük riskler almak gerekiyor. Çünkü onlar insanı büyütüp hayata karşı bir duvar ördürüyor. Elbette Allah da yürü ya kulum demeden, o şans kapılarını açmadan olmuyor.

Bazen gerçekten hayal bile edemediğim bir hayatı yaşadığımı fark ediyorum. Ya geçmişte çok büyük bir iyilik yaptım ya da Allah’ın sevgili kuluyum.”