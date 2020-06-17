Demet Akalın tartışma yaratan lüks restoran hakkında konuştu: Benim değil, Okan'ın ailesine ait

Boğaz'da açtığı Hira Han isimli lüks restoran haberleriyle gündem olan Demet Akalın, sosyal medyanın bir numaralı gündem maddelerinden olan lüks restoranın kendisine ait olmadığını açıkladı.

Koronavirüs salgını döneminde sahne alamadığı için "Geçinemiyorum" diye isyan eden ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Boğaz'da açtığı lüks restoranla gündeme geldi. Daha önceden bir sosyal tesis olduğu bilinen mekanın adının Hira Han olması dikkat çekti. Son derece lüks bir şekilde dekore edilmiş mekândaki eşyalar da uzun süre konuşulmuştu.

Eski kocası iflas eden Demet Akalın’ın yeni mekanını gören sosyal medya kullanıcıları ise "Hani geçinemiyordun?" diyerek tepki gösterdi.

"Restoran benim değil, Okan'ın ailesine ait"

Hira Han üzerinden yapılan yorumlara muhabirlerin kendisine yönelttiği sorular üzerinden yanıt veren Demet Akalın mekân hakkında açıklama yaptı.

Akalın, "O restoran benim değil arkadaşlar. Okan'ın ailesine ait.” derken Okan Kurt ise "Restoran bizim değil arkadaşlar. Kız kardeşim açtı orayı. Dilan Kurt'a ait." dedi.

Demet Akalın ve Okan Kurt yaşadıkları maddi kriz nedeniyle zor günler yaşamış ve Akalın evine gelen haciz memurları sonrasında Okan Kurt’tan boşanma kararı almıştı.