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Demet Akalın: Sigara içen olursa sahneden ineceğim

Yeni düzenlemelerle, açık alanlarda sigara içilmesine yasaklar uygulanacak

08 Şubat 2017 16:24

Sağlık Bakanlığının sigaraya karşı getirmeyi planladığı yeni önlemlere destek veren Demet Akalın, “Bundan sonra sahneye çıktığım kulüplerde sigara içen olursa uyarmadan sahneden ineceğim” dedi.

Son günlerde sigara yasağıyla ilgili yapılan yeni düzenlemeler kapsamında; açık alanlarda sigara içilmesinde de belli kurallar ve yasaklar uygulanacak.

"Ne oldu? demeyin"

Bu gelişmeye destek veren Akalın, kişisel Instagram hesabına şu notu düştü:

"Bu zıkkımı siz içeceksiniz diye içmeyeni zehirlemeye hakkınız yok. Siz canınıza acımıyorsunuz ama ben acıyorum. Artık sigara içilen kulüplerde uyarmadan sahneden ineceğim. Tüm ilgililere duyurulur. 'Niye indin, ne oldu?' demeyin."

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Demet Akalınsigara yasağıInstagramSağlık Bakanlığı

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