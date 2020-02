Demet Akalın: Okan, o gezen çapkınlardan değil, DM'den de kimseye yürümez

Şarkıcı Demet Akalın, geçen aylarda boşandığı eşi Okan Kurt'un kendisini aldattığı iddialarına tpeki gösterdi. Akalın, "Bizim bir evladımız var hoş değil böyle haberler. İsim vermeyeyim ama Okan o gezen çapkınlardan değil. DM’den de kimseye yürümez!" dedi.

Öte yandan Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programınakonuk olan Okan Kurt da çıkan haberlere tepki gösterdi. Kurt, "Ne Almanya’dan ne Fransa’dan ne de dünyanın hiçbir yerinden hiçbir kadınla mesajlaşmadım. Ben bunu ne açıktan, ne de gizliden yapmam. Ben eşimi deli gibi seven biriyim" diye konuştu.

"7 yıldır kimse ile mesajlaşmadım da son gün mü çıktı bu iş. İhanet bir yalandır" diyen Kurt, şunları kaydetti:

"Bizim dinimize göre en büyük günahlardan biri yalandır. Ben önce Allah’a söz verdim. ‘Eşimi hiçbir zaman aldatmayacağım’ diye. 7 yıldır beni hiç başka bir kadınla gördüler mi. Eşimden korktuğum için değil, onu sevdiğim için. Benim en keyif aldığım zamanlar evimde kızımla, eşimle geçirdiğim zamanlar.

Bir sabah uyandık, ben Almanya’da biriyle yazışmışım. Ben Ankara doğumluyum. Bir de Koç burcuyum. Böyle bir sayfa açan insan böyle şeyler yazar mı? Bunu konuşmaya gerek yok. Sahte profili 5 yaşındaki kızıma göstersen ‘bu baban mı’ desen, ‘yok ne alakası var’ der. ‘Demet’i kullanıyor’ diyorlar, kullanıyorsam bu onun problemi bu.



Maslak’ta otelde buluşuyoruz, biz taksiye biniyoruz ve Bursa’ya gidiyoruz. Kurguya bak! Biz çıkan haberlerden sonra o taksiciye ulaştık. ‘Abi ne zaman biz senin arabana bindik’ dedik. Adam ‘yok siz benim arabama binmediniz’ dediler. Sonra kanallar ‘taksici bizi kandırdı’ diye haber yaptılar. Ben eşimden başka kadın tanımıyorum. O iddiaları kanıtlarlarsa ben buradayım bir yere kaçmıyorum. Ben bu konuyla ilgili her türlü mücadelemi vereceğim. Türk halkını kandıramazlar, hiçbir zaman da kandıramadılar. Ben yalnız kaldığım her gün ailemi nasıl toparlarım diye kurgulayan bir insanım. Benim bir kadınla yan yana fotoğrafımın çıkması dahi imkansız. Böyle bir görüntü olsa tutar mısınız elinizde?

Allah şahidimdir ki, ben böyle bir şey yapmadım. Demet ‘benden ayrıyken yaptıysa bana ne?’ diyor. Varsayın ki var… Ki Allah şahidimdir yok! Bunun idamı ne? Gidebileceğiniz en üst merci Demet. O da bana ne diyor. Eee? Ne yapalım toprağın altına mı girelim?"

"İlk bu olaylar başıma geldiğinde babaannem vefat etti. Çarşamba sabahıydı. Ben cenazeye gidemedim" diyen Okan Kurt şöyle devam etti:

"En zoru aile. Hira benim her şeyim. Demet de benim her şeyim. Allah kimseye yaşatmasın ama bir yandan da Allah dağına göre kar verir. Biz her şeye hazırdık zaten. Benim şahsımın yaşadığı şeyler biliyorum ki Allah’tan. Güverte temizlendi. Eşimi ne kadar sevdiğimi, ailemi ne kadar sevdiğimi bir kere daha gördüm. 60-70 gün beni sadece inancım hayata bağladı. Ettiğim duaları kabul etti. Çok şükür…

"Demet’in bana dönmesi bir başarı değil, emek"

Güç parayla olmaz. Paramız da olur, güç doğuştan olur. Bir insan güçlüyse hep güçlüdür. Ben eşimle tanıştığım günden beri eşimin alakası olmadı. Ben bütün müşterilerimle kendim görüşüyorum. Tekrardan kontak açtığımda bana ‘müşteriler yine seninle çalışacak mı?’ dediler. Çok şükür güven vermişiz. Demet’in bana dönmesi bir başarı değil, emek. İlk başta zor günlerde sessiz kalmak zorundaydım. Kuracağım her kelimenin aileme zarar vereceğini düşündüğüm için sustum. Eve kapandım. Dışarı çıkmamaya çalıştım. Günde 4-5 kere toplantı yapıyorduk. Ayrıyken Demet’e hiç bakmadım ne yaptı diye, mesaj da atmadım.

Bütün arkadaşlarımıza ortak. Akşam Demet’le görüşüyor Deha, sabah bana geliyor. Eve gidiyordum kızımı almaya Cuma akşamı alıyor, Pazar bırakıyordum. 30 yaşındaki insanın başına gelse bu kadar dirayetli olmaz. Zor bir durum, evladınızın kanadını düşürüp eve gitmesi…

"Benim için en zor geçen gece ayrılığımın ilk gecesi"

Benim için en zor geçen gece ayrılığımın ilk gecesi. 11 Eylül gecesi… Ne yaptım, neredeydim hatırlamıyorum. O gece yok… Zor bir geceydi. 6 yıl sonra ilk tek başıma geçirdiğim gece. Çünkü biz hiç ayrı yatmayız. Çünkü biz bir karar aldık Hira 3 yaşına bastığı günden bu yana iş ne olursa olsun biri çocuğun başında olacaktı… Önceliğim benim çekirdek ailem. Buna herkesin saygı duyması lazım. Ailemin de saygı duyduğunu düşünüyorum. Demet’e ‘bana umut ver’ dedim. Yoksunuz, eşiniz başka yerde, Hira başka yerde… 6,5 ay flört ettik ‘neden evlenmiyorsun’, Evlendik ‘ne zaman çocuk’… Boşandık… Yine evlenin! Bırakın da biz yapalım bir şeyleri. Biz şuan mutluyuz gerçekten."

Demet Akalı'ndna Okan Kurt'a destek

Demet Akalın ise ‘aldatıldı’ haberlerine ilişkin oalrak şunları ifade etmişti:

"Nesini konuşacağız, ben de Brad Pitt ile evleniyorum haftaya… Saçma sapan şeyler… Ben eşi olarak, sevgilisi olarak; yaptıysa da helal olsun... Şirketimizin mevcut borçları var. Bazıları için konkordato aldık. Onun 5 katını da ödeyecek durumumuz var. Biz 41 yıllık şirketiz. İlk krizi yönetemedik. Şuan bütün borçlarımızla masadayız. Bir şirketimizi yeniden açtık, arabalarımız 1 Ocak itibarıyla yola çıkacak. Demet’ten hiçbir zaman maddi beklentim olmadı. Ben TIR’larımı Türkiye’deki iki büyük kurumdan alıyorum, onların çıkardığı krediyle alıyorum. ‘İflas etti’ haberlerinin çıktığı günden bugüne kapattığım borç 90 milyon TL. Belgelerini de sunabilirim. 100 milyon civarı borç kaldı. Ödenir, siz rahat olun…

Bizim bir evladımız var hoş değil böyle haberler. İsim vermeyeyim ama Okan o gezen çapkınlardan değil. DM’den de kimseye yürümez!"