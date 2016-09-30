Demet Akalın: Okan ikinci çocuğu istiyorsa başkasıyla yapsın

Ünlü sanatçı Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile gezmeye çıktı. Akalın, basın mensuplarının 'İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?' sorusuna, "Okan çok istiyorsa beni boşayıp ikinci çocuğu yapabilir" diye cevap verdi.

Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira’yla önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Ailece bir gün geçiren, pet shop’ta hayvanlarla oynayan üçlüden ünlü popçu, “İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Okan’a kalsa 5 çocuk istiyor. Hira da kardeş istiyor ama ben ikinci çocuğu kesinlikle yapmayacağım. Okan çok istiyorsa beni boşayıp ikinci çocuğu yapabilir.”