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Demet Akalın: Okan ikinci çocuğu istiyorsa başkasıyla yapsın

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin Hira isimli bir kızları var

30 Eylül 2016 11:54

Ünlü sanatçı Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile gezmeye çıktı. Akalın, basın mensuplarının 'İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?' sorusuna, "Okan çok istiyorsa beni boşayıp ikinci çocuğu yapabilir" diye cevap verdi.

Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira’yla önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Ailece bir gün geçiren, pet shop’ta hayvanlarla oynayan üçlüden ünlü popçu, “İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Okan’a kalsa 5 çocuk istiyor. Hira da kardeş istiyor ama ben ikinci çocuğu kesinlikle yapmayacağım. Okan çok istiyorsa beni boşayıp ikinci çocuğu yapabilir.”

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