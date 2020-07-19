Demet Akalın "Netflix, Türkiye'den çıkıyor mu?" tartışmasına katıldı: Bu biraz fazla olmadı mı?

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in dijital platform Netflix ile AKP arasındaki pazarlığın restleşmeyle bittiği iddiasına ilişkin şarkıcı Demet Akalın'dan tepki geldi. Akalın, “Netflix karantinada ruhumuzu kurtardı! İstemeyen satın alıp seyretmez bu biraz fazla olmadı mı? Onca kadına şiddet yasası beklerken! Olmadı!" yazdı.

Cüneyt Özdemir'in Twitter'dan "Ak Partinin eşcinsellik sansürüne Netflix rest çekti. Türkiye'de dizi çekimlerini durdurdu. Sansürü kabul etmedi. Dünyada Netflix'i yasaklayan ilk ve tek ülke Türkiye mi olacak?" yazmasıyla başlayan "Netflix, Türkiye'den çekiliyor mu?" tartışmasına şarkıcı Demet Akalın da katıldı.

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Akalın, Twitter'dan şunları yazdı: "Netflix karantinada ruhumuzu kurtardı! İstemeyen satın alıp seyretmez bu biraz fazla olmadı mı? Onca kadına şiddet yasası beklerken! Olmadı! NetflixTurkiye biz şimdi nereden girip seyredeceğiz”