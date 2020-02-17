Demet Akalın kesenin ağzını açtı; Alişan'ın çocuğuna beşibiryerde, dadısına tektaş

Şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol 1 yaşına giren oğulları Burak için, evlendikleri yerde, Maçka’daki Swissotel’de 200 bin lira değerinde bir doğum günü partisi düzenledi. Partiye Demet Akalın’ın hediyesi damga vurdu. Burak'a beşibiryerde takan Akalın, dadıya ise tektaş hediye etti.

Çocuklar için adeta bir oyun bahçesine dönüştürülen mekânda, Mickey Mouse’lu oyun alanları, kaydırak, langırt, boğa güreşi ve animatörleri yer aldı. Partide, “Alişan oğluna değil, kendine parti düzenlemiş” esprileri yapıldı. Çift sahneye çıkarak oğulları için yaptıkları şarkıyı seslendirdi.

Popçu Demet Akalın, ‘yeğenim’ dediği Burak’a beşibiryerde takmakla kalmadı. Dadısı Maria’ya tektaş armağan etti. Şaşıran Maria, Demet’e defalarca teşekkür etti.

Doğum günü partisinde gazetecilere konuşan Demet Akalın, “Alişan, Kylie Jenner’ın kızı Stormy’nin partisini gölgede bırakmış. Benim seneye bunu geçmem lazım” dedi.

Demet Akalın kızı Hira’ya 6. yaş gününde 270 bin liralık VİP minibüs almıştı.