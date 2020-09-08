Demet Akalın: İnsanları programa çağırıyoruz ama katılmamak için bize yalan söylüyorlar

Star TV'de program yapan Demet Akalın ve Alişan ikilisi, Koronavirüs tehlikesinin azalmaması nedeniyle canlı yayınlanan programlarına konuk bulamamaktan şikâyet etti. Demet Akalın programda, "İnsanları programa çağırıyoruz ama katılmamak için bize yalan söylüyorlar" dedi.

“İnsanları programa çağırıyoruz ama katılmamak için bize yalan söylüyorlar, ‘müziği bıraktım’ diyorlar" diyen Demet Akalın'a, Alişan, "Bunu dedikten bir hafta sonra şarkı çıkaranlar var. Ayıp” diye yanıt verdi.

Canlı yayında programlarına konuk bulmakta zorluk yaşadığını itiraf eden ikiliden Demet Akalın, büyük bir sanatçıyı katılmayacağını bildiği halde aradığını ‘bari çaya geleyim’ şeklindeki ricasına bile olumlu cevap alamadığını söyledi.