Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde bir eğlence merkezinin açılışında sahneye çıkan Demet Akalın, İnegöllüler\'i coşturdu.

İnegöl’ün Ertuğrulgazi Mahallesi\'nde Oba Eğlence Merkezi açılışı nedeniyle Demet Akalın konser verdi. Demet Akalın, hareketli şarkıları ile İnegöllüler\'i coşturdu. Ayhan Çamlıdağ’a ait Oba Eğlence Merkezi açılışı Cumartesi akşamı gerçekleştirildi. Osmanlı Devleti\'nin Otağı dizaynıyla yapılan eğlence merkezinin açılışında konuşan işyeri sahibi Ayhan Çamlıdağ, \"Eğlenceler, düğünler, kına geceleri, toplantı ve kongrelere ev sahipliği yapacağımız bir merkez oldu. Merkezimizin açılışını Demet Akalın ile yapmak istedik” dedi.

Açılışa Kaymakam Ali Akça, Garnizon Komutan vekili Binbaşı Uğur Baş ile İnegöllüler katıldı. Açılışta konser veren Akalın, birbirinden güzel hit parçalarını İnegöllüler için seslendirdi. Akalın, 1 saat boyunca sahnede kaldı.

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