Demet Akalın'ın söylediği “Türkan” şarkısının söz yazarı Ayla Çelik: Özcan Deniz’e okuması için bayağı baskı yaptım, sapık gibi peşine düştüm

Armağan Çağlayan’ın YouTube programı “Dur Bi Dinle”ye konuk olarak katılan Ayla Çelik, şarkıcı Demet Akalın’ın söylediği “Türkan” şarkısını aslında Özcan Deniz’in okumasını istediğini söyledi. Çelik, “Bayağı baskı yaptım. Peşine düştüm okuması için. Benden iki tane şarkı aldı zaten ama ısrar ediyorum ‘Bunu oku’ diye. ‘Yok almayacağım’ dedi. Abisini falan aradım, sapık gibi peşine düştüm” dedi.

“Türkan”ı nasıl yazdığını da anlatan Çelik, televizyonda seyrettiği Türkan Şoray filminden ilham aldığını söyledi. Çelik, “Kendimi filme kaptırmışım; bir öpüşme sahnesi var, ben de televizyona yaklaştım. Kendi kendime, ‘Öptürmüyor ki o’ dedim. Kendi trajik hikâyemi onla birleştirdim. O anda yazmaya başladım” diye konuştu.