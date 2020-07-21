Demet Akalın'ın 'Pınar Gültekin' tweeti tepki topladı!

Şarkıcı Demet Akalın'ın Muğla'da 5 gündür kayıp olan ve eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ile ilgili bir tweeti tepki topladı.

Demet Akalın söz konusu tweette şunları yazdı;

"O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile. Beton dökmek ne ya"

Akalın'ın bu tweeti sosyal medya kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Bir kullanıcı Akalın'ın tweetini "Sana göre sorun uzun, iri olması ve beton dökülmesi mi? Sence Daha kolay yollar mı tercih etmeliydi canavar?" yanıtını verince Akalın'ın yanıtı "İfadesinde kıskançlık krizine girdim diyor!!! Ulan hangi kriz hangi delilik betonu aklına getrir! Ona istinaden yazıyorum!!" şeklinde oldu.

Kullanıcıların büyük kısmı Akalın'a tepki gösterirken bazı kullanıcıların yazdıkları şöyle;

"Böyle saçma bir tweet atacağınıza, İstanbul Sözleşmesi'ni savunsaydınız", "Sence kısa olan bir kız mı sığdırılmayı hakediyor? İğrenç bir üslubun var", "Nasıl sığdırmış? Soruya bakar mısın? Şaka gibi."

Neler yaşandı?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla’ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Muğla’da 27 yaşındaki Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Evli ve bir çocuk babası olduğu belirlenen Cemal Metin Avcı’nın Emniyet’te şunları söylediği öğrenildi: "Pınar ile ayrıldıktan sonra kendime gelemedim. Yeniden onunla birlikte olmak istedim, teklifimi kabul etmedi. O zaman son olarak “Çiftlikte bir akşam yemeği yiyelim” diye ikna ettim. Çiftliğe gittik, yemek yedik, yine bana dönmesini istedim. Oysaki o başkası ile olduğunu söyledi, zaten bunu hissediyordum." "Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra bidona soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp birlikte olmayı düşünüyordum." Nasıl bulundu? Pınar için kurulan özel ekip, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda katil zanlısının itiraflarından yola çıkarak cansız bir kadın bedeni bulundu. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cansız bedenin kayıp olan Pınar Gültekin’e ait olduğu tespit edildi. Bakanlıktan açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığın Gültekin’in davasına müdahil olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Muğla ilinde meydana gelen P.G.’nin öldürülmesi olayına ilişkin olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Muğla ili Menteşe ilçesinde meydana gelen söz konusu olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca görevlendirilen iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütülmekte olup, olaya ilişkin şüpheli bir şahıs gözaltına alınmıştır. Gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir” denildi.

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