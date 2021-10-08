Demet Akalın, "Gelinim Mutfakta" programından ayrıldı

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Demet Akalın, programdan ayrıldığını açıkladı.

Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta’nın ilk sunucusu Fatih Ürek, 2. Sayfa programına konuk oldu. Ürek, bir dönem çok yakın dostu olan Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta’dan ayrılacağını açıkladı.

Akalın programa bağlanarak "O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor?" diyerek tepki gösterdi.

"10 gün önce ayrıldım"

Fatih Ürek, bu soruya yanıt vermezken Akalın ise o iddiayı doğruladı. Akalın Gelinim Mutfakta’dan ayrıldığını söyleyen Ürek'i onayladı. Akalın açıklamasında "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim. Fatih bile geri alabilir" dedi. Ürek ise "Allah korusun" dedi.