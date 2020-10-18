Demet Akalın'dan programına katılmamak için “Müziği bıraktım” diyen Hakan Altun'a gönderme

Şarkıcı Demet Akalın, Alişan'la sundukları programa Koronavirüs gerekçesiyle katılmayan Hakan Altun'a sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

Altun, Emel Müftüoğlu'nun doğum günü için geldiği mekanda açıklama yapan Hakan Altun, İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'a konuk olmak için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Sosyal medya kullanıcısının sözlerine cevap veren Akalın, "Riskli gruptayım, kalabalığa girmemem' sanırım tam böyle demiştin! Vallahi umurumda değil! Söz başka bir şey be ağa..." ifadesini kullandı.

Hakan Altun daha önce Demet Akalın ve Alişan'a davet edilmişti. Ancak Altun "Bodrum'da yaşadığım ve pandemi sebebiyle 2020 yılında şarkı söylemeyeceğimi iletmiştim kendilerine" yanıtını vermişti.

TIKLAYIN | Demet Akalın ve Alişan’ın programına katılmamak için “Müziği bıraktım” diyen Hakan Altunmuş