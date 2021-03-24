Demet Akalın'dan Dubai tatili ve kıyafetleri hakkında açıklama: Sponsorlarım sağ olsun

Daha önce pandemide konserleri iptal olduğu için “Geçinemiyorum” diyen Demet Akalın, giydiği pahalı kıyafetlerin sponsorlar tarafından karşılandığını söyledi. Bir AVM’de görüntülenen şarkıcı, Duabi tatili hakkında da konuştu. Üzerindeki lüks aksesuarları için, “Kıyafetlerim çok pahalı değil, ucuz. Ayakkabılarım da sponsordan. Sponsorlarım sağ olsun” diyen Akalın, tatili hakkında da, "Evet, yaptım ama bedava yaptım. Onların hepsi sponsor ile arkadaşlar, gittim geldim" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir alışveriş merkezinde kameralara takılan Akalın bu kez de dünyaca ünlü markalar Dolce Gabbana ve Louis Vuitton’a ait ayakkabı, gözlük ve çantasıyla dikkati çekti. Gözlük ve çantayı kendisinin aldığını belirten Akalın, ayakkabısı ve kıyafetlerinin ise sponsorluk olduğunu söyledi, “Kıyafetlerim çok pahalı değil, ucuz bunlar be, ayakkabılarım da sponsordan. Sponsorlarım sağ olsun” dedi.

Akalın, ay başında gittiği Dubai tatilinin de sponsorlar tarafından karşılandığını belirterek, “Evet, yaptım ama bedava yaptım. Onların hepsi sponsor ile arkadaşlar, gittim geldim” diye konuştu.

Demet Akalın tatil sezonunu mart başında Dubai’de açmıştı. Pandemide konserleri iptal olduğu için “Geçinemiyorum” diyen Akalın’ın Dubai’nin en lüks otellerinden birinde geceliği 35 bin TL olan odada konaklaması takipçileri tarafından eleştirilmişti. Tatilde parmağında 3 milyon TL değerinde tektaşıyla havuz başında verdiği poz da çok konuşulan şarkıcı o zaman eleştirileri; “Allah’a şükür Allah garibana veriyor. Otelim de uçağım da sponsor. Damı akan evden Dubai’lere uzanan hikâyem, temiz kalbimden” diyerek yanıtlamıştı.