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Demet Akalın: Daha boşanacak çok çift var

Akalın, Instagram üzerinden eşi Okan Kurt'a övgüde bulundu.

08 Temmuz 2015 17:54

Eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile Bodrum'da tatil yapan Demet Akalın, Instagram üzerinden bir açıklama yaptı.

Akalın, Instagram üzerinden eşi Okan Kurt'a övgüde bulundu. Ünlü şarkıcı sayfasına "Aşkı uzun tutmanın tek yolu özlemek... Tek kavgamız 'Çok çalışıyorsun kızımı göremiyorsun'... evlatlarınıza bunu yapmayın, kendi hırslarınız, egolarınız için çocuk yapmayın. Aşk varsa, sevgi varsa evlilik yürür... Yürütmek zorundasın ayar sana kalmış. Haa benim koca gibi biraz zor. O neslinin tek örneği hem adamlıkta, hem kıskançlıkta. Allah gönlünüze göre versin... İşin şakası bir yana ama daha boşanacak çok çift var, en azından timeline'larını tutturuyorum. Sözün özü merhametli insanlar çıkarsın Allah karşınıza..." notunu düştü.

 

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