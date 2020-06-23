Demet Akalın: Çok kötüydüm, ölmeyi düşündüm

Şarkıcı Demet Akalın, üç aylık Koronavirüs karantinasının ardından geçen gün Bodrum'da sahneye çıktı. Akalın, karantina günlerinde çok korktuğunu ve bunaldığını belirterek, "Ölmeyi düşündüm. Üzerime çöken ölüm korkusunu atamadım" dedi.

Karantina günlerini eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile geçiren Demet Akalın, normalleşmenin başlamasıyla çok özlediği sahnelere geri döndü. Posta'nın haberine göre; geçen gün Bodrum'da hayranlarıyla buluşan Demet Akalın, karantina günlerinde çok korktuğunu ve bunaldığını söyledi.

Şarkıcı, "İlk ay çok kötüydüm. Ölmeyi düşündüm. Üzerime çöken ölüm korkusunu atamadım. Arkamda Hira'yı bırakacağım aklıma geldikçe titredim. Sonra toparladım, kendime geldim" dedi.

Karantina boyunca çalışmayan Demet Akalın, maddi sıkıntılar yaşadığını söylemiş, şarkıcının bu sözleri günlerce konuşulmuştu.