Demans Alzheimer da dahil olmak üzere hafızayı ve beyni etkileyen bir dizi hastalık için kullanılan ortak bir isim.

Yedinci büyük ölüm nedeni

Demans dünya genelinde en fazla ölüme yol açan hastalıklar arasında yedinci sırada bulunuyor. Demans yaşlı kişilerin engelliliği ve yardıma bağımlı olarak yaşamaya başlamalarının da ana nedenlerinden biri.

Ancak uzmanlar bunun kaçınılmaz bir sonuç olmadığını belirterek eğitime erişim imkanlarının artırılmasının önemine dikkat çekiyor.

Raporda dünya genelinde bu konuda yaşanabilecek gelişmeler dikkate alınarak olası vaka sayısının 6,2 milyon azaltılarak kayda geçirildiği belirtiliyor.

Fakat uzmanlar obezite, yüksek kan şekeri ve sigara tüketimi konusunda bu kadar iyimser değil. 2050 için öngörülen vakaların yedi milyonu bu risk faktörleriyle ilişkilendiriliyor.

Risk faktörleri

Raporun baş yazarı Emma Nichols, ''Demansla sonuçlanmaması için risk faktörlerinin önlenmesine ve kontrolüne daha fazla odaklanmalıyız. Demansın önlenmesi veya ilerleyişinin geciktirilmesi konusunda sağlanacak mütevazı ilerlemeler bile büyük fark yaratacak'' diyor.

Nichols, bunun için sağlıklı beslenme, daha fazla egzersiz, sigarayı bırakmayı özendirme ve eğitime erişim oranının artırılmasına yönelik programlara hız verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Raporda yer alan bazı öngörüler şöyle: